Ostumfahrung soll im  Herbst 2027 fertig sein

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Die Bauarbeiten für die heftig umstrittene Ostumfahrung Wiener Neustadt schreiten planmäßig voran. Aktuell wird die Anschlussstelle an der Pottendorfer Straße fertiggestellt. Gleichzeitig entsteht die zweite Anschlussstelle im Bereich Neudörfler Straße und S4. Auch bei den Brücken entlang der künftigen Trasse stehen nur noch die letzten Arbeiten an.

Anrainer besichtigten die Baustelle

In der Vorwoche konnten sich Anrainerinnen und Anrainer der Nestroystraße selbst ein Bild vom Fortschritt machen. Bürgermeister Klaus Schneeberger lud sie zu einem Lokalaugenschein ins Baubüro und auf die zukünftige Trasse ein. "Mir war es wichtig, dass die direkt Betroffenen vom Durchzugsverkehr in der Nestroystraße sehen, wie weit der Ringschluss bereits gediehen ist, der ihnen hinkünftig ein Mehr an Lebensqualität bieten wird, die sie sich seit Jahrzehnten wünschen", sagte Bürgermeister Klaus Schneeberger.

Er bedankte sich bei der Straßenbauabteilung des Landes Niederösterreich als Projektbetreiber und beim Generalunternehmen STRABAG für den bisherigen Ablauf der Arbeiten. Seitens des Landes nahm LAbg. Philipp Gerstenmayer in Vertretung von Landesvize Udo Landbauer an dem Treffen teil.

Lärmschutzwände folgen

Die nächsten Schritte nach Fertigstellung der beiden Anschlussstellen sind Arbeiten entlang der Trasse - wie die Vorbereitung und Errichtung der Lärmschutzwände, die Herstellung des richtigen Untergrunds für die Straße selbst sowie alle Arbeiten rund um die Trassenführung (Bankette, Böschungen, etc.). Die Fertigstellung des Ringschlusses ist für den Herbst 2027 geplant.