Niederösterreich
TV
E-Paper
Österreich

Im Zeitplan

Ostumfahrung soll im  Herbst 2027 fertig sein

Eine Gruppe von Menschen steht vor einer Baustelle mit Brücke und Baugeräten im Hintergrund.
© Stadt Wiener Neustadt/Maurer
OE24 auf Google bevorzugen

Die Bauarbeiten für die heftig umstrittene Ostumfahrung Wiener Neustadt schreiten planmäßig voran. Aktuell wird die Anschlussstelle an der Pottendorfer Straße fertiggestellt. Gleichzeitig entsteht die zweite Anschlussstelle im Bereich Neudörfler Straße und S4. Auch bei den Brücken entlang der künftigen Trasse stehen nur noch die letzten Arbeiten an.

Anrainer besichtigten die Baustelle

In der Vorwoche konnten sich Anrainerinnen und Anrainer der Nestroystraße selbst ein Bild vom Fortschritt machen. Bürgermeister Klaus Schneeberger lud sie zu einem Lokalaugenschein ins Baubüro und auf die zukünftige Trasse ein. "Mir war es wichtig, dass die direkt Betroffenen vom Durchzugsverkehr in der Nestroystraße sehen, wie weit der Ringschluss bereits gediehen ist, der ihnen hinkünftig ein Mehr an Lebensqualität bieten wird, die sie sich seit Jahrzehnten wünschen", sagte Bürgermeister Klaus Schneeberger.

Er bedankte sich bei der Straßenbauabteilung des Landes Niederösterreich als Projektbetreiber und beim Generalunternehmen STRABAG für den bisherigen Ablauf der Arbeiten.  Seitens des Landes nahm LAbg. Philipp Gerstenmayer in Vertretung von Landesvize  Udo Landbauer an dem Treffen teil.

Auch interessant

Streit um Martin 3-Standort

Torwart-Legende mit Klartext zu Thomas Tuchel

Rumäne (41) sticht Frau Gabel ins Gesicht

Lärmschutzwände folgen

Die nächsten Schritte nach Fertigstellung der beiden Anschlussstellen sind Arbeiten entlang der Trasse - wie die Vorbereitung und Errichtung der Lärmschutzwände, die Herstellung des richtigen Untergrunds für die Straße selbst sowie alle Arbeiten rund um die Trassenführung (Bankette, Böschungen, etc.). Die Fertigstellung des Ringschlusses ist für den Herbst 2027 geplant.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Für Senioren: SCS hilft gegen Hitze und Einsamkeit

Ausbildung zur Dorfhelferin feiert 60-jähriges Jubiläum

Ostumfahrung soll im  Herbst 2027 fertig sein

Hirn einschalten: So will NÖ gegen Waldbrände vorgehen

Vom Eislaufplatz zur "Sommerbühne Zwettel"

Skurriler Fund bei Kontrolle am Flughafen

Gericht erlaubt Bau von "Spange Wörth"

Starnacht aus der Wachau mit Fendrich-Premiere

Flughafen-Diebe: Polizei sucht dieses Duo

Hagel-Gewitter zieht Richtung Wien