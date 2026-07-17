Sturm holt Team-Stürmer aus Deutschland

Fußball-Vizemeister Sturm Graz ist auf der Suche nach einem "Sturmtank" in Deutschland fündig geworden.

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Die Steirer gaben am Freitag die leihweise Verpflichtung des 21-jährigen DFB-U21-Teamkickers Nelson Weiper bis Saisonende bekannt. Weiper kommt von Bundesligist Mainz 05, wo er zuletzt aber nur eine Jokerrolle einnahm und 2025/26 ohne Treffer blieb. Insgesamt brachte es der 1,92-m-Mann auf 61 Erstligapartien für Mainz, in denen er fünf Tore erzielte.

Geschäftsführer Sport Michael Parensen bezeichnete Weiper als "Wunschlösung für den Angriff. Mit seiner Körpergröße, Physis und Präsenz im Strafraum erfüllt er das von uns gesuchte Profil optimal", erklärte Weipers Landsmann. Er will im Neuen ein "tolles Gesamtpaket aus Erfahrung in einer Top-Fünf-Liga, Torjägerqualität und Entwicklungsfähigkeit" erkennen.