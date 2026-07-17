Fussball
TV
E-Paper
Sport

Transfer-Knaller

Sturm holt Team-Stürmer aus Deutschland

© Getty Images
Fußball-Vizemeister Sturm Graz ist auf der Suche nach einem "Sturmtank" in Deutschland fündig geworden.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Steirer gaben am Freitag die leihweise Verpflichtung des 21-jährigen DFB-U21-Teamkickers Nelson Weiper bis Saisonende bekannt. Weiper kommt von Bundesligist Mainz 05, wo er zuletzt aber nur eine Jokerrolle einnahm und 2025/26 ohne Treffer blieb. Insgesamt brachte es der 1,92-m-Mann auf 61 Erstligapartien für Mainz, in denen er fünf Tore erzielte.

Auch interessant

Jetzt fix: Andy Burnham wird neuer Briten-Premier

CO2-Preis: Streit um neue EU-Vorgaben

WM-Finale: Public Viewing mit Beach-Flair am VCBC

Geschäftsführer Sport Michael Parensen bezeichnete Weiper als "Wunschlösung für den Angriff. Mit seiner Körpergröße, Physis und Präsenz im Strafraum erfüllt er das von uns gesuchte Profil optimal", erklärte Weipers Landsmann. Er will im Neuen ein "tolles Gesamtpaket aus Erfahrung in einer Top-Fünf-Liga, Torjägerqualität und Entwicklungsfähigkeit" erkennen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

"Abführen!" – Naomi Campbells Wien-Party endet im Security-Drama

Neue Alpine A110 vorab in Österreich

Revanchiert sich Yamal jetzt bei Messi?

Schreibt er wieder Geschichte? Messi winkt sensationeller "Ballon d'Or"-Rekord

Sabitzer träumt mit Dortmund vom Halbfinale

Trainer-Knall: Pep Guardiola hat sich entschieden

Sturm holt Team-Stürmer aus Deutschland

WM-Sensation Kap Verde: Kleiner Inselstaat düpiert unsere ÖFB-Stars

Auch Wiener Karl Lueger-Denkmal mit Farbe beschmiert

Die Stimmen der Promis zum Opernball 2023