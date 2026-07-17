Trainer-Knall: Pep Guardiola hat sich entschieden

Der spanische Star-Trainer spricht über seine Zukunft.

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Erst im Mai war Pep Guardiola nach zehn Jahren als Trainer von Manchester City zurückgetreten, doch schon jetzt wird der Star-Trainer mit zahlreichen Top-Jobs in Verbindung gebracht. Besonders der italienische Verband machte sich offenbar Hoffnungen auf eine Verpflichtung des Spaniers. Wie die Gazzeta dello Sport berichtet, erteilte Guardiola Italien jetzt aber eine Absage.

Er wolle derzeit keinen neuen Job antreten, so der 56-Jährige in einem Interview mit der Kryptowährungs-Handelsplattform Okx. "Im Moment versuche ich einfach herauszufinden, wie mein Leben künftig aussehen soll."

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"Ich muss es fühlen"

Derzeit steht bei Guardiola die Familie im Vordergrund. "Ich möchte meine Kinder viel häufiger sehen. Mein Vater ist inzwischen 95 Jahre alt und noch immer bei uns. Und ich bin auch nicht mehr jung – ich bin bereits 56. Dadurch verändert sich die Sicht auf viele Dinge", so der Spanier. "Mein ganzes Leben hat sich immer nur um Fußball gedreht. Warum also nicht einmal versuchen, das Leben zu entdecken, glücklich zu sein oder mich als Mensch vollständig zu fühlen, indem ich auch andere Dinge mache – nicht nur Fußball?"

Ein Comeback schließt Guardiola allerdings nicht aus: "Vielleicht werde ich eines Tages wieder Trainer. Aber ich muss es fühlen. Ich muss merken, dass mir der Fußball fehlt und dass ich ihn brauche. Vielleicht wache ich eines Morgens auf und sage: Okay, ich möchte zurück. Im Moment empfinde ich das aber noch nicht."