So stimmungsvoll sind die Weihnachtsmärkte

Adventmärkte gibt es unendlich viele – manche sind familiär, manche traditionell, romantisch und stimmungsvoll, einige haben das Ruhige, Authentische und Besinnliche auf ihre Fahnen geheftet, andere wiederum sind modern. Hier geht‘s zu den beliebtesten Christkindlmärkten in Österreichs Städten.

Wien. Die Wiener Christkindlmärkte zählen zu den schönsten in Europa. Insgesamt laden heuer 14 Weihnachtsmärkte mit 796 Ständen zum Bummeln und Genießen ein – darunter 190 Gastrostände, die für winterliche Gaumenfreuden sorgen. Absoluter Klassiker für Groß und Klein ist der Christkindlmarkt am Rathausplatz: Bis 26. 12. beeindruckt er wieder mit Kunsthandwerks- und Punschständen sowie dem nostalgischen, doppelstöckigen Etagenkarussell mit Leierkastenmusik und Herzerlbaum.



Romantik pur. Advent in der Johannesbachklamm © Franz Zwickl ×

Niederösterreich. Die stimmungsvoll beleuchtete Johannesbachklamm bei Würflach versprüht von 5. bis 8. Dezember einen Hauch von Winterzauber. Die Kunsthandwerksstände findet man im Holzstadl. In Münchendorf lädt man zum stimmungsvollen Advent im Hof von 29. 11. bis 1. 12., von 6.12. bis 8.12. und von 13.12. bis 15.12. ein. Zu den Highlights an den Adventwochenenden zählen u.a. die Weihnachtsbäckerei (29.11.) oder der Besuch von Nikolaus und Krampus am 6. und 7.12. sowie diverse Konzerte.



In Welser weihnachtswelt öffnet am 15. November ihre Pforten. © Wels Marketing & Touristik GmbH ×

Oberösterreich. In die Welser Weihnachtswelt zieht von 15. 11. bis 24. 12. wieder das Christkind ein und verspricht unvergessliche Momente für Groß und Klein. Im himmlischen Welser Ledererturm kann man den Brief ans Christkind abgeben und die Bergweihnacht am Stadtplatz lädt zum Bummeln und Genießen ein.



Mariazeller Advent: ein authentischer Weihnachtsmarkt. © Getty ×

Salzburg. Eine ganz besondere Atmosphäre verströmt der Salzburger Christkindlmarkt am Dom- und Residenzplatz – einer der ältesten Weihnachtsmärkte der Welt – von 21. 11. bis 1. 1. 2025. Und der Hellbrunner Adventzauber präsentiert sich von 21. 11. bis 24. 12. als Märchenwald aus 700 Nadelbäumen. Geschmückt sind sie mit 10.000 roten Kugeln und Lichterketten. Dazu lockt ein vielfältiges Programm für alle Xmas-Holics.



Steiermark. Alle Jahre wieder verzaubert der Mariazeller Advent am Hauptplatz vor der Kulisse der Mariazeller Basilika. Hier wird alles geboten, was gefällt und authentisch ist – von Kunsthandwerk des Mariazellerlandes bis zu regionalen Köstlichkeiten. Der Adventmarkt eröffnet am 21. 11. und schließt am 22. 12.