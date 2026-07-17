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Lotto-Fieber

So hoch stehen die Chancen auf einen Neunfach-Jackpot

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Comic-Schwein hält zwei Säcke Geld, im Hintergrund fliegen viele Euro-Geldscheine durch die Luft.
© Getty, Lotterien
Ganz Österreich ist im Lotto-Fieber, doch wie hoch stehen die Chancen, dass am Sonntag der erste Achtfach-Jackpot der Geschichte geknackt wird?
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Am Sonntag (19.17 Uhr, ORF 2) wird in Österreich Lotto-Geschichte geschrieben. Erstmals in der 40-jährigen Historie geht es bei "6 aus 45" um einen Achtfach-Jackpot.

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Hohe Gewinn-Chance

Die Wahrscheinlichkeit, dass kein weiterer Jackpot geknackt wird, ist enorm hoch. Statistisch gesehen werden es bei dieser Runde 75-80 Prozent der 8.145.060  möglichen Gewinn-Kombinationen gespielt.

Die Chance, dass das Lotto-Fieber anhält und mit einem Neunfach-Jackpot erweitert wird, steht also nur bei etwa 20 Prozent.

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