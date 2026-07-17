Lotto-Fieber
So hoch stehen die Chancen auf einen Neunfach-Jackpot
Am Sonntag (19.17 Uhr, ORF 2) wird in Österreich Lotto-Geschichte geschrieben. Erstmals in der 40-jährigen Historie geht es bei "6 aus 45" um einen Achtfach-Jackpot.
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Bei den Lotterien erwartet man trotz Urlaubszeit einen wahren Run auf den möglicherweise begehrtesten Tippschein des Landes. Insgesamt rechnet man mit 11 Millionen Tipps, wovon einer über 12 Millionen Euro wert sein könnte.
Hohe Gewinn-Chance
Die Wahrscheinlichkeit, dass kein weiterer Jackpot geknackt wird, ist enorm hoch. Statistisch gesehen werden es bei dieser Runde 75-80 Prozent der 8.145.060 möglichen Gewinn-Kombinationen gespielt.
Die Chance, dass das Lotto-Fieber anhält und mit einem Neunfach-Jackpot erweitert wird, steht also nur bei etwa 20 Prozent.
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