Oberösterreich
TV
E-Paper
Österreich

LINZER DONAUUFER

Polit-Hickhack um Entsiegelung des Urfix-Areals

Plan für Baumpflanzung
© Stadt Linz
Während derzeit ein gemeinsamer Arbeitsprozess läuft, geht Martin Hajart (ÖVP) einmal mehr mit ersten Ideen an die Öffentlichkeit. "Der Vizebürgermeister setzt erneut auf Ankündigungspolitik und medienwirksame Vorstöße", kritisiert die SPÖ.
OE24 auf Google bevorzugen

Linz. Mit klaren Worten weist am Sonntag Vizebürgermeister und Marktreferent Martin Hajart (ÖVP) den Vorwurf zurück, die Entwicklung des Urfahranermarktgeländes zu blockieren. "Ich bin nicht der Verhinderer und lasse mir dieses Bummerl auch nicht umhängen." Die von SPÖ und Grünen geplante Baumpflanzung werde das Marktressort selbstverständlich mittragen, betont Hajart. Lorenz Potocnik, Gemeinderat von Linz+,  hat vom Polit-Hickhack genug und bringt sein Stadtplaner-Wissen ein: "Jetzt kurz vor der Wahl kommt eine Skizze und 'Diskussionsgrundlage' daher. Das ist mager und unprofessionell. So wie beim Martin-Luther-Platz oder beim Hauptplatz braucht es ein ordentliches Ziel, Budget und dann einen Wettbewerb." Für lustige Skizzen aus der Abteilung sei die Nummer zu groß. "Am Urfahraner Markt müssen – für eine spürbare, stadtklimatische Wirkung – mindestens 5.000 m²entsiegelt werden. 5 Millionen sind ein realistisches Budget dafür", so Potocnik. 
Hajart erinnert daran, dass ein entsprechendes Projekt längst vorliegt. „Mit der Badebucht liegt seit Jahren ein fix und fertig geplantes Vorhaben auf dem Tisch." Dieses Projekt wurde 2023 vom damaligen Planungsstadtrat Dietmar Prammer (SPÖ) aus Budgetgründen gestoppt.

Auch interessant

Budget-Sorgen: Neunerhaus befürchtet mehr Obdachlose

Betagtes Ehepaar brutal ausgeraubt

Prozess um Kranzniederlegung vor Hitler-Geburtshaus liegt auf Eis

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Reifendeponie: Widerstand flammt neu auf

Polit-Hickhack um Entsiegelung des Urfix-Areals

Sir Tom Jones am Linzer Domplatz

1.499 Anzeigen in der Schutzzone im Grazer Volksgartenpark

Prozess um Kranzniederlegung vor Hitler-Geburtshaus liegt auf Eis

Brand von E-Scooter: Hund schlug Alarm

Fast 75 Prozent gehen krank arbeiten

80-Jährige wollte rollendes Auto stoppen: in Bachbett geschleift

Musical »Hair« bringt Protest gegen Krieg in Schlossgraben

Fahranfängerin verwechselt Pedale und geht Baden