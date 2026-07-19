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St. Valentin bis Linz

Weststrecke ab Montag wieder im Normalbetrieb

Bahnhof Linz.
© NurPhoto via Getty Images
Notfahrprogramm noch bis Mitternacht aufgrund von finalen Arbeiten an Stellwerk.
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OÖ/NÖ. Der seit Donnerstagabend stark eingeschränkte Zugverkehr auf der Westbahnstrecke zwischen Linz und St. Valentin soll am Montag wieder planmäßig verlaufen. Das teilten die ÖBB am Sonntag mit. Die Arbeiten an dem beschädigten Stellwerk, das die Ursache der Zugausfälle war, sollen am Sonntag abgeschlossen werden. Die kaputte Oberleitung ist bereits wieder intakt.

Die ÖBB haben ein sogenanntes Notfahrprogramm eingerichtet, das noch bis Sonntag um Mitternacht gilt: Die Railjet Express Züge (RJX), ICE Züge von/nach Deutschland sowie Nachtzüge fahren planmäßig, Intercity-Verbindungen (IC) enden in St. Valentin bzw. Linz Hauptbahnhof. Passagiere können auf die Westbahn umsteigen. Für die Nahverkehrszüge fahren bereits seit Donnerstagabend Busse im Schienenersatzverkehr.

Info-Tel.: 05 17 17

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