E-Scooter-Unfall: Ex-CDU-Chef Laschet bricht sich die Schulter

Der frühere CDU-Chef Armin Laschet hat sich bei einem E-Scooter-Unfall die Schulter gebrochen.
Wie RTL berichtet, hat sich Ex-CDU-Chef Armin Laschet bei einem E-Scooter-Unfall die Schulter gebrochen. Ihm gehe es den "Umständen entsprechend gut". Er liege nicht im Krankenhaus.
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Der frühere Kanzlerkandidat der CDU setzt regelmäßig auf E-Scooter, um schneller zum Bundestag zu kommen und den Verkehr zu umgehen.
Trotz der Verletzung soll Laschet seine Termine aber normal wahrnehmen. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, soll er bereits bei einer Unionsfraktionssitzung teilnehmen.