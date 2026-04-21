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Armin Laschet
© Getty Images

Verletzt

E-Scooter-Unfall: Ex-CDU-Chef Laschet bricht sich die Schulter

21.04.26, 15:36
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Der frühere CDU-Chef Armin Laschet hat sich bei einem E-Scooter-Unfall die Schulter gebrochen. 

Wie RTL berichtet, hat sich Ex-CDU-Chef Armin Laschet bei einem E-Scooter-Unfall die Schulter gebrochen. Ihm gehe es den "Umständen entsprechend gut". Er liege nicht im Krankenhaus. 

Der frühere Kanzlerkandidat der CDU setzt regelmäßig auf E-Scooter, um schneller zum Bundestag zu kommen und den Verkehr zu umgehen. 

Trotz der Verletzung soll Laschet seine Termine aber normal wahrnehmen. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, soll er bereits bei einer Unionsfraktionssitzung teilnehmen.

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