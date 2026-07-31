Mega-Dachbrand: Jetzt ermittelt die Polizei

Offiziell heißt es, dass derzeit geprüft werde, ob Arbeiten am Dach des Hauses in der Böckhgasse die Ursache für den Brand waren.

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Wien. Laut Polizei hat die Brandgruppe des Landeskriminalamtes Wien die Ermittlung bzgl. der Brandursache des Mega-Dachbrandes in Meidling übernommen. Gerüchte, wonach eine Sauna (die angesichts der Außentemperaturen derzeit wohl kaum eine freiwillig benützt) zum Flammenmeer geführt hätte, werden dementiert. Sprecherin Julia Steirer stellt gegenüber oe24 klar: "Derzeit wird geprüft, ob die Arbeiten, welche zuvor am Dach des Hauses in Wien 12., Böckhgasse, stattgefunden haben, das Feuer ausgelöst haben."

Dachstuhlbrand Meidling: Einsatz mit Drehleitern. © Viyana Manset Haber

Bei einem spektakulären Dachbrand in Wien-Meidling hat die Berufsfeuerwehr Donnerstagmittag Alarmstufe drei ausgerufen und war mit 36 Fahrzeugen und 150 Einsatzkräften an Ort und Stelle. Unter den dabei eingesetzten Geräten befanden sich Drehleitern, Teleskopmastbühnen sowie Großtankfahrzeuge. Die Flammen wurden durch mehrere Löschleitungen und Wasserwerfer bekämpft, wobei die Dachkonstruktion auch geöffnet werden musste. Auch das Drohnenteam war im Einsatz.

Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Liegenschaften konnte verhindert und um 17.00 Uhr die Alarmstufe von 3 auf 2 reduziert werden. Über Nacht fanden noch Nachkontrollen statt, bei der einzelne Glutnester gefunden und abgelöscht wurden. Freitag um 8.00 Uhr in der Früh hieß es dann "Brand Aus".

Leicht verletzt wurden zwei Bewohner: Ein 36-Jähriger wurde mit Kreislaufproblemen behandelt, eine 75-Jährige hatte Rauchgas eingeatmet und wurde mit Sauerstoff versorgt, lehnte aber eine Spitalseinlieferung ab, so Sprecher Andreas Huber.

Der Sachschaden geht in die Millionen.