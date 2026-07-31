Chronik
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Kollision mit Auto

13-Jähriger baute Crash mit 69-km/h-Scooter

Umgestürzter E-Scooter liegt vor einem silbernen Auto auf einem ländlichen Weg.
© Foto Kerschi
Ein junger Scooter-Lenker und sein Kumpel (13 und 16) trugen bei der Ausfahrt mit zwei E-Rollern einen Helm.
OE24 auf Google bevorzugen

. Ein 13-Jähriger wurde am Mittwochnachmittag bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Ebreichsdorf (Bezirk Baden) verletzt. Der Teenie, der auch einen Schock erlitt, wurde von "Christophorus 9" in die Klinik Donaustadt nach Wien geflogen. Laut einem 16-Jährigen, der mit dem Jüngeren unterwegs gewesen war, wären die beiden mit "höchsten Tempo 30 bis 40 gefahren". Bei einem Test erreichten die zwei E-Scooter laut Polizeiaussendung von Freitag allerdings 69 statt der erlaubten 25 km/h.

Auch interessant

Messerattacke in Park: Syrer in Favoriten (15) festgenommen

Mega-Dachbrand: Jetzt ermittelt die Polizei

Österreichisches Team bei NASA-Mission an Bord

Der Autolenker hatte auf der Bahnstraße vor der Kreuzung mit dem Radweg in der Ortschaft Weigelsdorf sein Tempo reduziert. Der 13-Jährige kollidierte trotzdem mit dem Pkw, der andere Bursche konnte rechtzeitig ausweichen und kam nicht zu Sturz. Beide E-Scooter-Lenker trugen einen Helm. Nachdem bei dem Funktionstest die erlaubte Höchstgeschwindigkeit überschritten wurde, folgen Anzeigen an die Bezirksverwaltungsbehörde.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

"Furzgrundel" ist Österreichs Fisch des Jahres

Johnson: Brexit kann noch gerettet werden

Antisemitische Parolen und Revolver: Hotel-Gast rastet aus

Dürre-Alarm & Waldbrände! Das ganze Land trocknet aus

Zunge verschluckt: Kicker überlebte knapp

Vater und Sohn (15) attackierten Schwager

'Betroffene' ÖFB-Kicker in Gedanken bei Eriksen

Grasser-Prozess: Berufungsverfahren nach vier Jahren weiter offen

13-Jähriger baute Crash mit 69-km/h-Scooter

Al-Jazeera streicht weltweit 500 Stellen