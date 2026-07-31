13-Jähriger baute Crash mit 69-km/h-Scooter

Ein junger Scooter-Lenker und sein Kumpel (13 und 16) trugen bei der Ausfahrt mit zwei E-Rollern einen Helm.

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NÖ. Ein 13-Jähriger wurde am Mittwochnachmittag bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Ebreichsdorf (Bezirk Baden) verletzt. Der Teenie, der auch einen Schock erlitt, wurde von "Christophorus 9" in die Klinik Donaustadt nach Wien geflogen. Laut einem 16-Jährigen, der mit dem Jüngeren unterwegs gewesen war, wären die beiden mit "höchsten Tempo 30 bis 40 gefahren". Bei einem Test erreichten die zwei E-Scooter laut Polizeiaussendung von Freitag allerdings 69 statt der erlaubten 25 km/h.

Der Autolenker hatte auf der Bahnstraße vor der Kreuzung mit dem Radweg in der Ortschaft Weigelsdorf sein Tempo reduziert. Der 13-Jährige kollidierte trotzdem mit dem Pkw, der andere Bursche konnte rechtzeitig ausweichen und kam nicht zu Sturz. Beide E-Scooter-Lenker trugen einen Helm. Nachdem bei dem Funktionstest die erlaubte Höchstgeschwindigkeit überschritten wurde, folgen Anzeigen an die Bezirksverwaltungsbehörde.