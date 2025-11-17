Alles zu oe24VIP
Welcher Tee hilft wogegen? Der große Winter-Überblick
© Getty Images

Teesorten im Check

Welcher Tee hilft wogegen? Der große Winter-Überblick

17.11.25, 10:50
Wenn draußen Kälte, Husten und Wintermüdigkeit regieren, hilft vor allem eines: Tee! Doch welcher Aufguss kann eigentlich was? Von Ingwer gegen Frostgefühle bis Schwarztee für müde Tage: wir zeigen Ihnen, welcher Wintertee wirklich hilft und wann Sie zu welcher Sorte greifen sollten. 

Der Winter kommt mit großen Schritten auf uns zu und gefühlt schnieft, hustet oder fröstelt gerade jede:r Zweite. Wenn es draußen grau ist und die Nase schon wieder protestiert, greifen viele instinktiv zum ersten Mittel der Wahl: Tee. Aber Tee ist nicht gleich Tee! Manche Sorten wärmen, andere beruhigen, wieder andere packen Ihre Abwehrkräfte an den Wurzeln. Hier kommt der große Überblick, damit Sie diesen Winter gewappnet sind, und zwar mit dem richtigen Tee in der Tasse.

Welcher Tee hilft wogegen? Der große Winter-Überblick
© Getty Images

1. Ingwertee: Der Allrounder für Wärme & Immunsystem

Ingwer ist quasi das Schweizer Taschenmesser unter den Tees.
Er wärmt von innen, kurbelt die Durchblutung an und wirkt entzündungshemmend. Wenn Sie also frösteln, angeschlagen sind oder einfach einen Energie-Kick brauchen, ist Ingwertee genau richtig.

Gut für:

  • Immunsystem
  • Erkältungs-Vorbeugung
  • Wärmt bei Kälte  

2. Kamillentee: Für Bauch, Nerven & kleine Wehwehchen

Kamille ist der beruhigende Klassiker. Die Wirkstoffe sind entzündungshemmend, entspannend und wohltuend für den Magen.

Gut für:

  • Gereizten Magen
  • Leichte Entzündungen
  • Beruhigung & besseren Schlaf  

3. Pfefferminztee: Erfrischt und entlastet

Klingt nach Sommer, wirkt aber auch im Winter. Das Menthol wirkt entkrampfend und hilft besonders bei verstopfter Nase oder Kopfdruck.

Gut für:

  • Spannungskopfschmerzen
  • Verstopfte Nase
  • Übelkeit

4. Thymiantee: Das Hustenwunder

Thymian ist unter den Wintertees der heimliche Star, wenn es um Husten und Bronchien geht. Er wirkt antibakteriell, löst Schleim und lässt Sie wieder besser durchatmen.

Gut für:

  • Husten
  • Bronchien
  • Atemwege  

5. Salbeitee: wenn der Hals streikt

Salbei wirkt antibakteriell und desinfizierend. Perfekt also bei Halsschmerzen oder wenn sich eine Erkältung anbahnt. Auch zum Gurgeln geeignet!

Gut für:

  • Halsschmerzen
  • Entzündungen im Mund- & Rachenraum

6. Hagebuttentee: Vitamin-C-Bombe

Super für alle, die ihre Abwehrkräfte stärken wollen, aber genug von Zitronen haben. Hagebutte enthält jede Menge Vitamin C und schmeckt angenehm fruchtig.

Gut für:

  • Immunsystem
  • Extra Vitamin C
  • Allgemeine Stärkung

7. Fenchel-Anis-Kümmel: Der Verdauungsheld

Gerade in der Adventszeit passiert’s schnell: Keksbuffet, Glühwein, Lebkuchen… Der Magen ist beleidigt. Fenchel-Anis-Kümmel-Tee entspannt den Verdauungstrakt und lindert Blähungen.

Gut für:

  • Volles Bauchgefühl
  • Verdauung
  • Magen-Darm-Beschwerden  

8. Rooibos: sanft, mild und koffeinfrei

Für lange Winterabende ideal. Rooibos wirkt antioxidativ, ist sehr mild und auch für Kinder geeignet. Perfekt, wenn man viel Tee trinken möchte, ohne wach zu liegen.

Gut für:

  • Entspannung
  • Abends & für Kinder
  • Sanfte Winterwärme

9. Grüner Tee: Energie & Antioxidantien

Wenn Sie wach bleiben müssen, aber der Kaffee schon nervös macht, ist grüner Tee eine gute Alternative. Er enthält Koffein, wirkt aber sanfter und liefert wertvolle Antioxidantien.

Gut für:

  • Konzentration
  • Immunsystem
  • Sanfter Wachmacher

10. Schwarztee: Wachmacher für müde Wintertage

Schwarztee ist ideal, wenn Sie im grauen Winter einfach nicht aus dem Bett kommen. Das Koffein wirkt sanfter als Kaffee, gibt aber trotzdem den nötigen Energieschub. Zusätzlich enthält er Gerbstoffe, die beruhigend auf den Magen wirken können. Und: Viele schwören auf Schwarztee bei leichten Halsschmerzen, weil die Gerbstoffe eine leicht entzündungshemmende Wirkung haben. 
 

Gut für:

  • Sanfter Wachmacher
  • Konzentration
  • Bauchfreundlicher als Kaffee
  • Leichte Halsschmerzen 

11. Melisse, Lavendel, Baldrian: für ruhige Nächte

Wenn die Gedanken wie Christbaumkugeln durch den Kopf wirbeln, helfen beruhigende Kräuter. Melisse und Lavendel entspannen, Baldrian sorgt für tiefere Ruhe.

Gut für:

  • Einschlafen
  • Stress
  • Unruhe  

 

Ob Schnupfen, Frösteln, Magenweh oder einfach Wintermüdigkeit: Für jedes Wehwehchen gibt es den passenden Tee.

