Statt Hühnersuppe: DIESE Gerichte sollten Sie essen, wenn Sie krank sind

Krank im Bett? Statt immer nur Hühnersuppe gibt es jetzt echte Power-Gerichte! Von cremiger Kürbissuppe über würzige Karfiol-Linsen-Suppe bis zu Pak-Choi-Pfanne - diese Rezepte wärmen, stärken und machen den Erkältungstag gleich ein bisschen erträglicher.

Wenn die Nase läuft, der Hals kratzt oder man sich einfach schlapp fühlt, greifen viele automatisch zur klassischen Hühnersuppe. Aber wer sagt, dass es immer nur die sein muss? Wir haben fünf leckere, wärmende Gerichte zusammengestellt, die nicht nur den Körper aufmuntern, sondern auch richtig satt machen. Perfekt für Tage, an denen man sich schon beim Aufstehen fragt, wie man überhaupt aus dem Bett kommt.

1. Karotten-Kürbissuppe

Wärmend, cremig und voller Vitamine: Ein echter Booster für Immunsystem und Laune.

© Getty Images

Zutaten für 4 Portionen:

1 großer Hokkaido-Kürbis (ca. 1 kg)

500 g Karotten

2 Bio-Orangen

1 l Gemüsebrühe

2 Zwiebeln

2 EL Öl

Salz, Pfeffer

¼ Bund Rucola

200 g Sauerrahm

Zubereitung:

Kürbis halbieren, entkernen und in Stücke schneiden, Karotten schälen und in Scheiben schneiden. Orangensaft auspressen, Schale abziehen, Zwiebeln in Öl glasig dünsten, Kürbis und Karotten zugeben. Brühe und Orangensaft hinzufügen, 15-20 Min. köcheln lassen. Suppe pürieren, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Mit Rucola, Orangenzesten und einem Klecks Sauerrahm servieren.

2. Lachs mit Gemüsepfanne

Proteine für Energie und Omega-3 für das Herz, gesund geht auch lecker.

© Getty Images

Zutaten für 4 Portionen:

1 Zwiebel

3 EL Öl

450 g tiefgekühlte mediterrane Gemüsepfanne

1 EL Weizenmehl Type 405

120 g Schlagobers

300 ml Gemüsebrühe

1 TL Dill (tiefgekühlt)

Salz, Pfeffer, 1 EL Zitronensaft

500 g Lachsfilet

Zubereitung:

Zwiebel würfeln, in Öl glasig dünsten, Gemüse zugeben, kurz mitdünsten. Mit Mehl abbinden, Schlagobers und Brühe hinzufügen, köcheln lassen. Mit Dill, Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken. Lachs in Streifen schneiden, in Pfanne braten, zusammen mit der Gemüsepfanne servieren.

3. Karfiol-Linsen-Suppe

Cremig, würzig und reich an pflanzlichem Eiweiß, ideal, wenn man sich kraftlos fühlt.

© Getty Images

Zutaten für 4 Portionen:

1 kleiner Karfiol

2 Kartoffeln

1 Zwiebel, 1 Knoblauchzehe

5 EL Olivenöl

1 TL Kreuzkümmel, 1 TL Koriander

100 g rote Linsen

800 ml Gemüsebrühe

1 Handvoll Basilikum

1 TL Chiliflocken

100 ml Sojacreme bzw. veganes Schlagobers

Salz, Pfeffer

2 EL gemischte Nüsse

Zubereitung:

Blumenkohl in Röschen, Kartoffeln würfeln, Zwiebel und Knoblauch hacken. Alles mit Gewürzen und Linsen in Olivenöl 5 Minuten andünsten, mit Brühe aufgießen, 12-15 Min. köcheln. Basilikum, Sojacreme und Chiliflocken hinzufügen, pürieren, mit Nüssen bestreuen.

4. Gratinierter Brokkoli mit Curry-Dip

Cremig, würzig, knusprig, macht gute Laune und füllt den Bauch.

© Getty Images

Zutaten:

1 Brokkoli

Salz, Pfeffer

1 Knoblauchzehe

250 g Joghurt

1 TL Currypulver, ½ TL Paprikapulver, Prise Zimt

3 Spritzer Zitronensaft

200 g Feta

1 EL Olivenöl

2 EL Pinienkerne

Zubereitung:

Brokkoli 5-6 Min. blanchieren, abtropfen lassen. Joghurt mit Gewürzen, Knoblauch und Zitronensaft verrühren. Brokkoli in Scheiben schneiden, auf Backblech legen, Feta und Pinienkerne darüber. Öl darüberträufeln, 10 Min. bei 225 °C überbacken.

5. Pak-Choi-Ingwer-Pfanne mit Reis

Frisch, leicht und wärmend, perfekt für einen energiereichen Tag.

© Getty Images

Zutaten für 3 Portionen:

4 Pak Choi

1 Stück Ingwer

1 Bündel Frühlingszwiebeln

200 g Reis

Öl, Salz, Pfeffer, Zitronengraspulver, Sojasauce

Optional: Tofu

Zubereitung:

Reis kochen, Pak Choi, Ingwer und Frühlingszwiebeln schneiden. Alles in Öl anbraten, Sojasauce, Pfeffer und Zitronengraspulver hinzufügen, 2 Min. fertig garen.

Klar, Hühnersuppe ist Klassiker, aber diese fünf Gerichte bringen Abwechslung auf den Tisch, wärmen von innen und tun Ihrem Körper richtig gut.