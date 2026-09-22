Nach Mourinho-PK: Atletico Madrid schießt zurück

Bei der Pressekonferenz nach dem Derbi madrileño zeigte Real-Coach José Mourinho zwei ausgedruckte Fouls. Nun reagiert Atletico mit Humor.

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Der Portugiese präsentierte sich wie früher und ging auf Schiedsrichter Ortiz Arias los, weil dieser seiner Meinung nach zwei Rote Karten gegen Atletico-Spieler nicht gab.

Doch die Antwort der X-Accounts von Atleti, der für seine humoristischen Posts bekannt ist, ließ nicht lange auf sich warten.

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Das Video zeigt einen Drucker, aus dem ein Bild von Mourinho bei der PK mit seinen ausgedruckten Fouls kommt. Darunter steht in spanisch und englisch "Stop Referee Harassment Now", also "Stoppt mit Schiedsrichter-Belästigung".

Ein weiterer Post folgte mit dem Bild und einem passenden Hashtag:

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Auch der Trainer der Colchoneros Diego Simeone äußerte sich zu der Tirade. "Egal, ob es Mourinho, Flick, Pellegrini, ich oder irgendjemand anderes ist, wir müssen vorsichtig sein mit dem, was wir sagen. Wir müssen wissen, wie man andere respektiert – die Schiedsrichter, unsere Kollegen. Und wenn jemand diese Grenze des Respekts überschreitet, ist das nicht richtig – diese Grenze darf man nicht überschreiten", so der 56-Jährige.