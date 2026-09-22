30. Bruno Gala: Ein Abend für die Besten

In der Steffl Arena wurden die besten Spieler:innen, Trainer und Mannschaften des Jahres ausgezeichnet. Veranstalter war zum bereits vierten Mal der heimische Mobilfunkanbieter spusu.

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Große Leistungen, besondere Persönlichkeiten und ein Abend ganz im Zeichen des österreichischen Fußballs: Bei der 30. Bruno Gala in der Steffl Arena wurden am Montagabend die besten Spieler:innen, Trainer und Mannschaften des Jahres ausgezeichnet. Veranstalter der traditionsreichen Gala war zum bereits vierten Mal der heimische Mobilfunkanbieter spusu.

Aktive wählen die Sieger

Seit mittlerweile drei Jahrzehnten zählt der Bruno zu den wichtigsten Auszeichnungen der Szene. Namensgeber ist die österreichische Fußballlegende Bruno Pezzey, der bis heute als einer der herausragendsten Verteidiger der Geschichte gilt. Eine Besonderheit des Awards ist der Wahlmodus: Über die Preisträger:innen entscheidet keine klassische Fachjury, sondern die aktiven Spielerinnen und Spieler selbst. Damit ist der Bruno eine besondere Form der Anerkennung durch die eigenen Kolleg:innen.

Franz Pichler: "Für uns etwas ganz Besonderes"

spusu-Geschäftsführer Franz Pichler mit Ehefrau Andrea. © VdF

"Die Bruno Gala steht für all das, was den Fußball ausmacht: Leidenschaft, Teamgeist und besondere Leistungen. Hinter jedem Erfolg stehen Menschen, die täglich hart dafür arbeiten. Ihnen mit dieser Gala die Aufmerksamkeit und Wertschätzung zu geben, die sie verdienen, ist für uns etwas ganz Besonderes. Es war wieder einmal ein sensationeller Abend", freut sich Franz Pichler, Gründer und Geschäftsführer von spusu.

Marko Stankovic überreichte Sebastian Prödl (ÖFB) den Ehrenpreis für die U17-Vizeweltmeister. © GEPA pictures

Fulminanter Ausklang bei Aftershow

Unter den prominenten Gästen waren unter anderem Robert Almer, Laura Feiersinger, Irene Fuhrmann, Radosław Gilewicz, Marc Janko, Kurt Jara, Michael Liendl, Roman Mählich, Sebastian Prödl, Paul Scharner, Hermann Stadler und Ivica Vastić. Durch den Abend führten in gewohnter Manier Kathi Bellowitsch und Ex-Profi Marko Stanković. Nach der feierlichen Preisverleihung fand die Veranstaltung bei der Aftershowparty einen fulminanten Ausklang.

Bruno-Ehrenpreisträger Ivo Vastic und Roman Mählich. © VdF

Preisträger:innen der Bruno Gala 2026 im Überblick

Die 30. Bruno Gala fand in der Steffl-Arena in Wien statt. © VdF

Spieler der Saison: Sascha Horvath

Trainer der Saison: Didi Kühbauer

Spieler der Saison 2. Liga: Marc Stendera

Mannschaft der Saison: LASK

Tormann der Saison: Lukas Jungwirth

Legionär der Saison: Konrad Laimer

Spielerin der Saison: Sarah Mattner-Trembleau

Frauenmannschaft der Saison: FK Austria Wien

Legionärin der Saison: Chiara D'Angelo

Ehrenpreis: U17-Nationalteam Österreich

30 Jahre Bruno Gala Spieler: Ivica Vastić