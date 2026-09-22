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Ein Verletzter

Militärflugzeug an US-Airbase in Deutschland abgestürzt

Eingang der US Air Force Basis Spangdahlem mit großem Schild und Zufahrtsstraße.
© APA/dpa/Harald Tittel
Ein Militärflugzeug ist im Bereich der US-Airbase Spangdahlem in der Eifel in Rheinland-Pfalz abgestürzt. Wie der Eifelkreis Bitburg-Prüm mitteilte, soll ein Mensch verletzt worden sein.
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Auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Spangdahlem in der Eifel ist ein Militärflugzeug abgestürzt. Nach ersten Erkenntnissen wurde dabei mindestens ein Mensch verletzt.

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Am Dienstag hat sich der Vorfall auf dem Gelände der Airbase in der Eifel ereignet, wo derzeit ein Großeinsatz läuft. Nach Informationen des SWR soll es sich bei der verunglückten Maschine um einen Militärjet handeln. Anwohner berichteten von einer weithin sichtbaren, großen schwarzen Rauchsäule über dem Areal.

Einsatzkräfte und Notrufe vor Ort

Die Stadtbürgermeisterin von Speicher, Birthe Thomsen (CDU), beobachtete nach eigenen Angaben, wie ein Jet schnell an Höhe verlor. Kurz darauf stieg Rauch auf, woraufhin sie den Notruf wählte. Eine offizielle Bestätigung für den Absturz liegt bisher nicht vor, die Airbase kündigte jedoch eine Mitteilung an. Auch deutsche Kräfte wie die Berufsfeuerwehr Trier wurden alarmiert, rückten jedoch wieder ab, da sich das Ereignis auf dem US-Gelände befand.

Unbestätigte Berichte über den Piloten

Aus informierten Kreisen erfuhr der SWR, dass am Nachmittag zwei Maschinen gestartet sein sollen, von denen eine abstürzte. Der Pilot habe sich offenbar mit dem Schleudersitz retten können. Weder die US-Streitkräfte noch deutsche Behörden haben diese Informationen bislang offiziell bestätigt.

Ursache und Hintergründe weiterhin unklar

Auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Spangdahlem sind unter anderem F-16-Kampfjets der US-Luftwaffe stationiert. Welches Modell konkret betroffen ist und wie es zu dem mutmaßlichen Unglück kam, bleibt vorerst unklar. Die Behörden halten sich bisher bedeckt, weitere Informationen werden im Laufe des Tages erwartet.

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