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Hinweise erbeten

Fahndung: Wer ist der Haustür-Betrüger?

Ein Paketbote übergibt mehrere Kartons an einen Kunden vor einem Haus.
© Getty Images
Ein Unbekannter orderte Dinge an Wohnadressen anderer Personen und nahm sie vor der Haustüre in Empfang.
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Niederösterreichs Polizei hat am Freitag in einem bundesländerübergreifenden Fall von Bestellbetrug um Hinweise gebeten. Ein Unbekannter soll diverse Dinge - u.a. Laminatboden, Saunaofen, Backöfen und Waschmaschinen - an Wohnadressen der Opfer geordert und vor der Haustüre in Empfang genommen haben. 15 Straftaten wurden bisher zugeordnet, Tatorte liegen laut Angaben vom Freitag in St. Pölten, in Neusiedl am See im Burgenland und in der Stadt Salzburg.

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Der Gesamtschaden dürfte mehr als 20.000 Euro betragen. Der Tatzeitraum wurde in einer Aussendung mit 16. Oktober 2025 bis 19. Februar diesen Jahres angegeben.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten wurde am Freitag ein Foto, das den Verdächtigen zeigt, veröffentlicht. Sachdienliche Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, wurden an die Polizeiinspektion St. Pölten-Traisenpark (Tel.: 059133-3192) erbeten.

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