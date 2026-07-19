Titel-Entscheidung steht: Messi-Knall vor Finale

Kurz vor dem Anpfiff des WM-Finales in New York sind brisante Informationen durchgesickert.

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Am Sonntag (ab 21 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) ist es soweit. Weltmeister Argentinien kämpft im WM-Finale gegen Europameister Spanien um die Titelverteidigung.

Vor dem Giganten-Duell steht Superstar Lionel Messi im Fokus. Mit 39 Jahren könnte er mit der "Albiceleste" als erste Nation seit Brasilien 1962 den Titel erfolgreich verteidigen. Noch dazu geht es gegen die Nation, in der er die meiste Zeit seiner Karriere verbracht hat.

Während des Turniers gab es allerdings immer wieder Vorwürfe, dass die Südamerikaner bevorzugt werden. In einigen strittigen Situationen griff der VAR nicht ein, noch dazu hatte man vermeintlich die leichteste Auslosung und traf erst im Halbfinale auf eine Top-10-Nation der Weltrangliste.

Wirbel um Messi-Titel

Nun sorgt der nächste Bericht für Wirbel. Laut mehreren Medienberichten soll nämlich schon vor Anpfiff feststehen, wer der Spieler des Turniers wird.

© AFP

Demnach soll Messi zum dritten Mal nach 2014 und 2022 den Goldenen Ball für den besten Spieler des Turniers erhalten, unabhängig davon, wie das Spiel ausgeht. Fans auf Social Media sind bereits außer sich, dass es bereits der nächste Kniefall der FIFA vor dem 39-jährigen Ausnahmekönner ist und die Spanier selbst im Fall eines Triumphs keine Chance haben.