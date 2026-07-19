Fußball WM
TV
E-Paper
Sport

Abgesprochen

Titel-Entscheidung steht: Messi-Knall vor Finale

OR
von
Ein argentinischer Fußballspieler jubelt mit erhobener Faust auf dem Spielfeld.
© APA/AFP/PAUL ELLIS
Kurz vor dem Anpfiff des WM-Finales in New York sind brisante Informationen durchgesickert.
OE24 auf Google bevorzugen

Am Sonntag (ab 21 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) ist es soweit. Weltmeister Argentinien kämpft im WM-Finale gegen Europameister Spanien um die Titelverteidigung.

Auch interessant

Revanchiert sich Yamal jetzt bei Messi?

Vor Giganten-Finale: Jetzt spricht Lionel Messi

Mbappe bizarr: Lächeln trotz 0:4 & Trikottausch!

Vor dem Giganten-Duell steht Superstar Lionel Messi im Fokus. Mit 39 Jahren könnte er mit der "Albiceleste" als erste Nation seit Brasilien 1962 den Titel erfolgreich verteidigen. Noch dazu geht es gegen die Nation, in der er die meiste Zeit seiner Karriere verbracht hat.

Während des Turniers gab es allerdings immer wieder Vorwürfe, dass die Südamerikaner bevorzugt werden. In einigen strittigen Situationen griff der VAR nicht ein, noch dazu hatte man vermeintlich die leichteste Auslosung und traf erst im Halbfinale auf eine Top-10-Nation der Weltrangliste.

Wirbel um Messi-Titel

Nun sorgt der nächste Bericht für Wirbel. Laut mehreren Medienberichten soll nämlich schon vor Anpfiff feststehen, wer der Spieler des Turniers wird.

Argentina's captain and forward #10 Lionel Messi (R) kisses the FIFA World Cup Trophy as he stands on stage with FIFA President Gianni Infantino (L) and Qatar's Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani after Argentina won the Qatar 2022 World Cup final football match between Argentina and France at Lusail Stadium in Lusail, north of Doha on December 18, 2022 (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
© AFP

Demnach soll Messi zum dritten Mal nach 2014 und 2022 den Goldenen Ball für den besten Spieler des Turniers erhalten, unabhängig davon, wie das Spiel ausgeht. Fans auf Social Media sind bereits außer sich, dass es bereits der nächste Kniefall der FIFA vor dem 39-jährigen Ausnahmekönner ist und die Spanier selbst im Fall eines Triumphs keine Chance haben.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Vor Giganten-Finale: Jetzt spricht Lionel Messi

Gewitter verhageln Infantino WM-Auftritt

Bizarr: Olise bricht Pele-Rekord ganz ohne Tor

Titel-Entscheidung steht: Messi-Knall vor Finale

22 Tore! Mbappe bricht Messis WM-Rekord

Mbappe bizarr: Lächeln trotz 0:4 & Trikottausch!

WM-Platz 3: Radikal-Rotation bei England & Frankreich

FIFA jubelt: 48-Teams-WM soll Mega-Erfolg sein

Laporte vor WM-Finale: "Argentinien lässt oft Bein stehen"

Irres 6:4! Saka schießt England zu WM-Bronze