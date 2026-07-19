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Rodri Spieler der WM

Messi geht leer aus: Spanier räumen auch bei Ehrungen ab

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Drei spanische Fußballspieler posieren mit Turnierpokalen für beste Leistungen der WM 2026.
© GEPA pictures
Der Spanier Rodri ist nach dem WM-Finale als Spieler des Turniers ausgezeichnet worden.
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Nach dem 1:0 nach Verlängerung des Fußball-Europameisters gegen Argentinien bekam der 30-Jährige von Manchester City einen goldenen Ball als Trophäe überreicht. Zum besten Torhüter der WM in den USA, Kanada und Mexiko kürte der Weltverband FIFA den Spanier Unai Simon. Die Auszeichnung als bester junger Spieler ging an seinen 19-jährigen Teamkollegen Pau Cubarsi von Barcelona.

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  • Goldener Ball: Rodri (ESP)
  • Goldener Handschuh: Unai Simon (ESP)
  • Bester junger Spieler: Pau Cubarsi (ESP)
  • Torschützenkönig: Kylian Mbappé (FRA)

Der Goldene Schuh für den besten Torschützen des Turniers ging an den Franzosen Kylian Mbappe. Der Stürmerstar hatte sich mit seinen beiden Treffern im Spiel um Platz drei gegen England (4:6) noch an Lionel Messi vorbeigeschoben und traf insgesamt zehn Mal. Der Argentinier kam mit acht Toren auf den zweiten Platz. Auch in der Gesamt-WM-Torjägerliste liegt Mbappe mit 22 Treffern nun vor Messi (21).

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