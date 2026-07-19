Schlechter Verlierer! Argentinien-Star dreht durch

Argentinien als schlechte Verlierer! Leider gab es kurz nach Abpfiff unschöne Szenen abseits des Rasens.

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Unruhestifter Leandro Paredes lieferte sich einen Ringkampf mit Gavi.

Eigentlich wollten die Spanier gerade zum Jubel-Sprint ansetzen, doch Paredes zeigte sich als schlechter Verlierer.

© EPA

Wie schon im Spiel zeigte sich der Mittelfeldspieler unheimlich aggressiv und unsportlich.

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In bester Wrestling-Manier kämpfte er den Spanien-Joker nieder.