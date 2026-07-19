Wrestling-Attacke
Schlechter Verlierer! Argentinien-Star dreht durch
Unruhestifter Leandro Paredes lieferte sich einen Ringkampf mit Gavi.
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Eigentlich wollten die Spanier gerade zum Jubel-Sprint ansetzen, doch Paredes zeigte sich als schlechter Verlierer.
Wie schon im Spiel zeigte sich der Mittelfeldspieler unheimlich aggressiv und unsportlich.
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In bester Wrestling-Manier kämpfte er den Spanien-Joker nieder.
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