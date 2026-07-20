Fußball WM
TV
E-Paper
Sport

Final-Pleite

Scaloni bricht Pressekonferenz unter Tränen ab

Ein argentinischer Trainer mit Medaille wirkt enttäuscht nach dem WM-Finale 2026 im Stadion.
© EPA
rgentiniens Fußball-Teamchef Lionel Scaloni hat seine Pressekonferenz nach der WM-Finalniederlage gegen Spanien unter Tränen abgebrochen.
OE24 auf Google bevorzugen

Argentiniens Fußball-Teamchef Lionel Scaloni hat seine Pressekonferenz nach der WM-Finalniederlage gegen Spanien unter Tränen abgebrochen. "Es ist sehr schmerzhaft, es tut mir sehr leid", sagte der Coach heftig weinend und eilte von der Bühne. Zuvor hatte der 48-Jährige bereits nach dem 0:1 nach Verlängerung und seinem verpassten zweiten WM-Titel einen Einblick in sein emotionales Innenleben gegeben.

"Ich habe mir schon in der Kabine die Augen ausgeweint, deswegen weine ich jetzt nicht", sagte Scaloni. Wenig später musste er aber dennoch weinen und erhielt aufmunternden Applaus von argentinischen Journalisten.

Video zum Thema

Highlights: Spanien vs. Argentinien

© ORF

Messi-Zukunft offen

Scaloni schwärmte von seiner Mannschaft um Superstar Lionel Messi. "Es ist ein großartiges Team. Ich hoffe, dass zukünftige Generationen davon beeinflusst werden." Auf einen möglichen Rücktritt des 39-jährigen Messi aus dem Nationalteam angesprochen, erklärte der Coach, dass er noch nicht mit dem Kapitän gesprochen habe.

Auch interessant

Presse rechnet mit Argentinien ab: "Nichts als Foul, Foul, Foul"

Messi geht leer aus: Spanier räumen auch bei Ehrungen ab

Schlechter Verlierer! Argentinien-Star dreht durch

Auch zu seiner eigenen Zukunft hielt sich Scaloni zunächst bedeckt. Zuletzt hatte es Berichte gegeben, dass sich der Weltmeistertrainer von 2022 mit dem Verband auf eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags bis 2030 geeinigt habe. Er werde mit dem Verbandspräsidenten sprechen. "Ich bin ihm dankbar, dass ich hier an dieser Stelle sein darf", sagte Scaloni - und weinte.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Schlechter Verlierer! Argentinien-Star dreht durch

Spanien zurück auf dem Fußballthron

Messi-Tränen zum Abschied: Bitteres Ende einer historischen Ära

WM-Finale: 1 Mio. Dollar für miese Sicht

ER ist Spaniens neuer Nationalheld

Messi geht leer aus: Spanier räumen auch bei Ehrungen ab

1:0 - Spanien stößt Messi vom Fußball-Thron

Presse rechnet mit Argentinien ab: "Nichts als Foul, Foul, Foul"

VARgentinien? Wieder Schiri-Wirbel im WM-Finale

Scaloni bricht Pressekonferenz unter Tränen ab