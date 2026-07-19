VARgentinien? Wieder Schiri-Wirbel im WM-Finale

Nächster VAR-Wirbel um Argentinien! Spanien hatte in der 98. Minute eigentlich ein Tor erzielt, das wurde aber von Schiri Slavko Vincic abgepfiffen.

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Doch warum hat das Tor nicht gezählt? Mikel Merino und Nicolas Otamendi rangelten zuvor im Strafraum, das Spiel lief weiter. Dann schob Nico Williams ein, doch mitten in den Jubel des Spaniers kam der Pfiff.

Das Tor zählte nach langem VAR-Check nicht. Offenbar ist Merino Otemandi leicht auf den Fuß gestiegen.

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Allerdings hatte man in dieser Partie schon wesentlich härtere Attacken gesehen, die nicht als Foul gewertet wurden. Abermals ein Vorteil für "VARgentinien"? Die Verschwörungstheorien gehen weiter.