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WM-Finale: 1 Mio. Dollar für miese Sicht

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Die Premium-Sitze am Spielfeldrand.
© X - Alex M. Silverman
Beim WM-Finale zwischen Argentinien und Spanien im MetLife Stadium sorgten extrem teure Sitzplätze für große Aufregung.
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Im Zentrum der Kritik standen zwölf von FIFAs offiziellem Hospitality-Anbieter "On Location" verkaufte "On-the-Pitch"-Sitze direkt am Spielfeldrand, die für eine Million Dollar angeboten wurden.

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Spott im Netz über die "Premium-Sitze"

Der Journalist Alex M. Silverman teilte Fotos dieser Plätze und schrieb: "Die Aussicht von den 1-Million-Dollar-Plätzen am Spielfeldrand [...]. Sie befinden sich auf der Sonnenseite des Stadions, also sind Sonnenhüte inbegriffen." Angesichts des horrenden Preises und der durch eine Glasbarriere sowie Fotografen stark eingeschränkten Sicht spotteten viele Fans im Netz. Ein Nutzer schrieb: "1 Million Dollar und es ist wirklich eine schreckliche Aussicht." Ein anderer kommentierte: "Der Fußball ist nun wirklich am Ende", während ein Dritter scherzte: "Gut, dass sie bei dem Preis den Hut kostenlos dazugeben, sonst hätte es sich nicht gelohnt."

Neben Luxus-Paketen, die für bis zu vier Millionen Dollar verkauft wurden, sorgten auch die regulären Ticketpreise für Entsetzen. Mit einem Durchschnittspreis von 12.751 Dollar gilt das Finale als das teuerste Sportereignis in den USA. Die Preispolitik der FIFA rief auch bei den Spielern enormen Unmut hervor. Spaniens Stürmer Borja Iglesias postete einen Sitzplan mit den Preisen und bezeichnete diese als "Eine Schande". Auch der englische Verteidiger Marc Guehi nannte die Preisgestaltung nach dem Spiel um Platz drei schlichtweg "Müll" und fügte hinzu: "Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was sich die FIFA dabei gedacht hat."

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