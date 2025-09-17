Davis Cup: Das ist Österreichs Gegner beim Final 8

Beim Finalturnier in Bologna (18.–23. November) geht es für unsere Tennis-Stars richtig zur Sache.

Österreichs Tennis-Team trifft im Viertelfinale des Davis Cups auf Titelverteidiger und Gastgeber Italien. Das ergab die Auslosung heute Mittag in Bologna. Zur Erinnerung: Die ÖTV-Auswahl hat mit dem überraschenden 3:2-Sieg in Ungarn das Ticket gelöst – und zählt nun zu den besten acht Nationen der Welt. „Das ist in einer Weltsportart etwas Großes, nicht selbstverständlich“, schwärmte Kapitän Jürgen Melzer nach seinem „schönsten Davis Cup“. Der Länderkampf gegen Jannik Sinner und Co. ist für Mittwoch (19.11., 16.00 Uhr) angesetzt.

Zuletzt 2012 im Viertelfinale dabei

Hauptverantwortlich für den Coup war Jurij Rodionov, der beide Einzel gewann. Auch Lukas Neumayer punktete stark. Misolic und Ofner fehlten verletzt, hoffen aber im November wieder fit zu sein. Österreich steht damit erst zum fünften Mal in der offenen Ära im Viertelfinale – zuletzt 2012.