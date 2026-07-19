WM
Vor Giganten-Finale: Jetzt spricht Lionel Messi
"Egal, was morgen passiert, diese Gruppe hat bereits eine Geschichte geschrieben, die wir nie vergessen werden - eine, die niemand auslöschen kann. AUF GEHT'S ARGENTINIEN", schrieb der 39-Jährige neben einem Foto aller argentinischen Spieler, Trainer und Betreuer.
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Messi und Titelverteidiger Argentinien bestreiten Sonntagabend in East Rutherford (21.00 Uhr/live ORF 1) bereits ihr zweites Endspiel nacheinander bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. 2021 und 2024 gewann diese Generation dazu zweimal die Südamerika-Meisterschaft "Copa America". Zuvor hatte Messi in 16 Jahren mit der Nationalmannschaft keinen einzigen Titel geholt.
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"Das Beste an all diesen Jahren waren nicht nur die Titel, sondern die gesamte Reise. Den Alltag mit dieser Gruppe teilen, gemeinsam an Wettkämpfen teilnehmen, in schwierigen Zeiten wieder auf die Beine kommen und jeden Schritt des Weges genießen", schrieb der achtmalige Weltfußballer des Jahres über sein Team. "Vielen Dank an alle meine Teamkollegen, den Trainerstab und alle, die jeden Tag daran arbeiten, dass diese Nationalmannschaft eine Familie bleibt."
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