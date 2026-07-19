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Vor Giganten-Finale: Jetzt spricht Lionel Messi

Ein Mann im blauen Trainingsanzug winkt sitzend vor einer Kulisse und hält ein Mikrofon.
© APA/AFP/JUAN MABROMATA
Wenige Stunden vor dem WM-Finale gegen Spanien hat Argentiniens Superstar Lionel Messi in einem emotionalen Instagram-Post sein Team und die Erfolgsgeschichte der vergangenen Jahre gewürdigt
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"Egal, was morgen passiert, diese Gruppe hat bereits eine Geschichte geschrieben, die wir nie vergessen werden - eine, die niemand auslöschen kann. AUF GEHT'S ARGENTINIEN", schrieb der 39-Jährige neben einem Foto aller argentinischen Spieler, Trainer und Betreuer.

Ein Fußballspieler im schwarzen Argentinien-Trikot kontrolliert den Ball auf dem Spielfeld.
© GEPA pictures

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Messi und Titelverteidiger Argentinien bestreiten Sonntagabend in East Rutherford (21.00 Uhr/live ORF 1) bereits ihr zweites Endspiel nacheinander bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. 2021 und 2024 gewann diese Generation dazu zweimal die Südamerika-Meisterschaft "Copa America". Zuvor hatte Messi in 16 Jahren mit der Nationalmannschaft keinen einzigen Titel geholt.

Zwei Fußballspieler, einer aus Spanien und einer aus Argentinien, dribbeln jeweils einen Ball.
© APA/AFP/CHARLY TRIBALLEAU/ROBERT
Nachbildung des WM-Pokals vor argentinischen Fans mit Trikots und Musikinstrumenten in Rosario.
© APA/AFP/MARCELO MANERA

"Das Beste an all diesen Jahren waren nicht nur die Titel, sondern die gesamte Reise. Den Alltag mit dieser Gruppe teilen, gemeinsam an Wettkämpfen teilnehmen, in schwierigen Zeiten wieder auf die Beine kommen und jeden Schritt des Weges genießen", schrieb der achtmalige Weltfußballer des Jahres über sein Team. "Vielen Dank an alle meine Teamkollegen, den Trainerstab und alle, die jeden Tag daran arbeiten, dass diese Nationalmannschaft eine Familie bleibt."

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