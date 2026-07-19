Neuer Klub-Rekord
Transfer-Wahnsinn! Chelsea kauft WM-Star um 138 Millionen
Nach seiner Rückkehr aus Amerika stehen für den 23-jährigen Engländer in London die medizinischen Untersuchungen an. Alle Parteien haben bereits eine mündliche Einigung erzielt, womit der langfristige Vertrag bis zum Jahr 2032 bald unterschrieben wird.
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Arsenal zieht den Kürzeren
Der englische WM-Fahrer stand zuvor auch lange auf der Liste des FC Arsenal. Nun macht jedoch der Stadtrivale rund um den neuen Trainer Xabi Alonso das Rennen um den begehrten Offensivspieler. Morgan Rogers überzeugte in der abgelaufenen Saison bei Aston Villa mit insgesamt 14 Toren und elf Vorlagen in 55 absolvierten Spielen.
Neuer Rekord bei Chelsea
Mit einer Ablösesumme von rund 137,6 Millionen Euro wird der Neuzugang zum teuersten Einkauf der bisherigen Klubgeschichte. Er löst damit Enzo Fernandez ab, welcher im Jänner 2023 für 121 Millionen Euro geholt wurde. In der gesamten Historie der Premier League reiht sich dieser Transfer auf dem zweiten Platz hinter Alexander Isak ein.
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