30.000 Dollar
Wucherpreise bei Last-Minute-Tickets für WM-Finale
Selbst direkt am Finaltag konnten Kurzentschlossene noch Karten über die offizielle Website des Weltverbandes erwerben. Schnäppchen gab es dabei allerdings keine: Die günstigsten verfügbaren Tickets schlugen mit knapp 11.000 US-Dollar zu Buche, was umgerechnet etwa 9.615 Euro entspricht.
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Kosten im fünfstelligen Bereich
Für die teuersten Restkarten mussten kaufkräftige Interessenten sogar fast 30.000 US-Dollar hinblättern, umgerechnet stolze 26.223 Euro. Wer bereit ist, solche Summen in Österreich oder andernorts zu investieren, erhält dafür jedoch keineswegs exklusive Plätze in unmittelbarer Spielfeldnähe.
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Zweitmarkt treibt Preise hoch
Die teuren Plätze befinden sich teilweise im Oberrang der Haupttribüne. Damit sitzen die Käufer so weit weg vom Geschehen auf dem Rasen wie an fast keinem anderen Ort im Stadion, während die FIFA durch den Zweitmarkt und flexible Preissysteme profitiert.
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