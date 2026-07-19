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30.000 Dollar

Wucherpreise bei Last-Minute-Tickets für WM-Finale

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Für normalverdienende Fußballfans ist das WM-Finale kaum mehr leistbar. Die FIFA treibt die Preise über Dynamic Pricing und den Zweitmarkt massiv in die Höhe und verdient kräftig mit.
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Selbst direkt am Finaltag konnten Kurzentschlossene noch Karten über die offizielle Website des Weltverbandes erwerben. Schnäppchen gab es dabei allerdings keine: Die günstigsten verfügbaren Tickets schlugen mit knapp 11.000 US-Dollar zu Buche, was umgerechnet etwa 9.615 Euro entspricht.

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Kosten im fünfstelligen Bereich

Für die teuersten Restkarten mussten kaufkräftige Interessenten sogar fast 30.000 US-Dollar hinblättern, umgerechnet stolze 26.223 Euro. Wer bereit ist, solche Summen in Österreich oder andernorts zu investieren, erhält dafür jedoch keineswegs exklusive Plätze in unmittelbarer Spielfeldnähe.

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Zweitmarkt treibt Preise hoch

Die teuren Plätze befinden sich teilweise im Oberrang der Haupttribüne. Damit sitzen die Käufer so weit weg vom Geschehen auf dem Rasen wie an fast keinem anderen Ort im Stadion, während die FIFA durch den Zweitmarkt und flexible Preissysteme profitiert.

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