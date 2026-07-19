WM-Finale: Messi-Fans fluten New York

Vor dem WM-Finale zwischen Argentinien und Spanien haben tausende argentinische Fußballfans die New Yorker Innenstadt in ein blau-weißes Fahnenmeer verwandelt.

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Während das WM-Fieber nach dem Ausscheiden von Co-Gastgeber USA sowie aufgrund von Unwettern, Waldbrandrauch und der Legionärskrankheit zuletzt spürbar abgekühlt war, brachten die Anhänger von Lionel Messi nun noch einmal Karnevalsstimmung in die Metropole.

Große Anspannung und teure Tickets

Besonders der Times Square und die Penn Station wurden von argentinischen Fans dominiert. Die 30-jährige Florencia Luzinin beschrieb die hoffnungsvolle Atmosphäre so: "Ich bin sehr nervös, denn ich liebe Argentinien. Es ist das Finale. Es ist wahrscheinlich das letzte für Messi. Vielleicht ist es also unser Tag. Wir sind ein paar Spaniern begegnet, aber ich beachte sie gar nicht."

Die spanischen Fans versammelten sich derweil eher rund um den Madison Square Garden. Alessandra Pichler (27), die auf einen 3:1-Sieg für Spanien tippte, lobte das Turnier: "Ich finde, die USA haben bei der Ausrichtung all der Spiele, die ich besucht habe, großartige Arbeit geleistet. Ich bin sehr beeindruckt."

Das Endspiel im nahegelegenen New Jersey ist mit einem durchschnittlichen Ticketpreis von 11.327 US-Dollar das teuerste der Geschichte. Viele Fans, die sich diese astronomischen Preise nicht leisten können, weichen daher auf verschiedene Public-Viewing-Veranstaltungen aus. So können sie beispielsweise bei einem Event im Central Park oder skurrilerweise zwischen den Dinosaurier-Skeletten im American Museum of Natural History verfolgen, ob der 39-jährige Messi Argentinien zum vierten WM-Titel führt.