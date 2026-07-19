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Er wird Teamchef

Live im TV: Klopp verkündet Red-Bull-Entscheidung

© APA/AFP/FRANCK FIFE
Jürgen Klopp darf gemäß der "Bild"-Zeitung ohne Bedingungen aus dem bis 2029 datierten Vertrag als Head of Global Soccer von Red Bull zum Deutschen Fußball-Bund wechseln. Das verkündete er selbst live im TV
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"Ich habe eine Einigung mit RB gefunden, eine großzügige Regelung", erklärte Klopp live bei Magenta TV.

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Der 59-Jährige ist der Wunschkandidat des DFB als Nachfolger von Julian Nagelsmann, der nach der WM seinen Posten als Bundestrainer räumen musste.

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Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ist bei idealem Verlauf und der Klärung von letzten Details eine Präsentation von Klopp als 13. Chefcoach der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am kommenden Freitag in Frankfurt geplant.

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