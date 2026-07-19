Er wird Teamchef
Live im TV: Klopp verkündet Red-Bull-Entscheidung
"Ich habe eine Einigung mit RB gefunden, eine großzügige Regelung", erklärte Klopp live bei Magenta TV.
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Der 59-Jährige ist der Wunschkandidat des DFB als Nachfolger von Julian Nagelsmann, der nach der WM seinen Posten als Bundestrainer räumen musste.
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Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ist bei idealem Verlauf und der Klärung von letzten Details eine Präsentation von Klopp als 13. Chefcoach der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am kommenden Freitag in Frankfurt geplant.
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