Fussball
TV
E-Paper
Sport

Am Sonntag

ORF startet neue Bundesliga-Sendung

© GEPA pictures/ Manuel Binder
Zum Auftakt in eine neue, spannende Bundesliga-Saison startet der ORF am 2. August 2026 "Fußball am Sonntag".
OE24 auf Google bevorzugen

Die Sendung rückt von 18.15 bis 19.30 Uhr in ORF 1 die aktuelle Bundesliga-Runde ebenso in den Fokus wie das Geschehen der 2. Liga und jenes der Frauen-Fußball-Bundesliga. Durch die erste Sendung führen zwei neue Gesichter: "Box oder Strafraum"-Podcaster Thomas Seidl wird als Gastgeber zu sehen sein, WM-Experte Peter Stöger ist ab sofort fixer Bestandteil des ORF-Experten-Teams. Neben den beiden Genannten werden je ein ORF-Host sowie ein Experte aus dem hochkarätigen ORF-Fußball-Pool durch die Sendung führen.

Auch interessant

Live im TV: Klopp verkündet Red-Bull-Entscheidung

Wucherpreise bei Last-Minute-Tickets für WM-Finale

Trotz Abzocker-Preisen: Hier gibt es billige Schnäppchen

Dabei feiern neben den bewährten Stamm-Hosts Kristina Inhof und Christian Diendorfer sowie den Experten Roman Mählich, Michael Liendl und Helge Payer zwei neue Protagonisten ihre Premiere

Experte Peter Stöger sagt: "Es ist eine neue Herausforderung für mich. Ich bin in einem Alter angekommen, wo es für mich eine Challange ist, etwas Neues anzugehen, und es geht mir sehr gut damit. Fußball ist meine Leidenschaft und deswegen gibt es für mich nichts Schöneres."

Die interimistischen ORF-Sport-Chefs Veronika Dragon-Berger und Martin Szerencsi: "Den Schwung und die Begeisterung aus der WM wollen wir auch für den heimischen Fußball mitnehmen. Mit 'Fußball am Sonntag' bietet der ORF ein Rundum-Service für die Fans des heimischen Vereinsfußballs – mit allen Toren, den wichtigsten Szenen und den Aufregern des Fußball-Wochenendes. Dass wir dafür nun auch auf die Kompetenz von Peter Stöger zurückgreifen können, freut uns besonders."

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Revanchiert sich Yamal jetzt bei Messi?

3 Gründe, warum Spanien Weltmeister wird

Cup-Sieger in Portugal: Rapid verkauft Stürmer

England-Star vor 137-Millionen-Wechsel zu Alonso

David Alaba bekommt eigene Briefmarke der Österreichischen Post

Trainer-Knall: Pep Guardiola hat sich entschieden

Transfer-Knaller um Mo Salah (34)

Liebes-Aus! Bayern-Star ist wieder Single

ORF startet neue Bundesliga-Sendung

Sturm holt Team-Stürmer aus Deutschland