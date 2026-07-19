ORF startet neue Bundesliga-Sendung

Zum Auftakt in eine neue, spannende Bundesliga-Saison startet der ORF am 2. August 2026 "Fußball am Sonntag".

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Die Sendung rückt von 18.15 bis 19.30 Uhr in ORF 1 die aktuelle Bundesliga-Runde ebenso in den Fokus wie das Geschehen der 2. Liga und jenes der Frauen-Fußball-Bundesliga. Durch die erste Sendung führen zwei neue Gesichter: "Box oder Strafraum"-Podcaster Thomas Seidl wird als Gastgeber zu sehen sein, WM-Experte Peter Stöger ist ab sofort fixer Bestandteil des ORF-Experten-Teams. Neben den beiden Genannten werden je ein ORF-Host sowie ein Experte aus dem hochkarätigen ORF-Fußball-Pool durch die Sendung führen.

Dabei feiern neben den bewährten Stamm-Hosts Kristina Inhof und Christian Diendorfer sowie den Experten Roman Mählich, Michael Liendl und Helge Payer zwei neue Protagonisten ihre Premiere

Experte Peter Stöger sagt: "Es ist eine neue Herausforderung für mich. Ich bin in einem Alter angekommen, wo es für mich eine Challange ist, etwas Neues anzugehen, und es geht mir sehr gut damit. Fußball ist meine Leidenschaft und deswegen gibt es für mich nichts Schöneres."

Die interimistischen ORF-Sport-Chefs Veronika Dragon-Berger und Martin Szerencsi: "Den Schwung und die Begeisterung aus der WM wollen wir auch für den heimischen Fußball mitnehmen. Mit 'Fußball am Sonntag' bietet der ORF ein Rundum-Service für die Fans des heimischen Vereinsfußballs – mit allen Toren, den wichtigsten Szenen und den Aufregern des Fußball-Wochenendes. Dass wir dafür nun auch auf die Kompetenz von Peter Stöger zurückgreifen können, freut uns besonders."