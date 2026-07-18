Liebes-Aus! Bayern-Star ist wieder Single

Die deutsche Fußball-Nationalspielerin Giulia Gwinn und ihr langjähriger Partner Constantin Frommann haben sich getrennt. Das bestätigte die Verteidigerin des FC Bayern München nun offiziell.

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Das nächste große sportliche Ziel der 27-jährigen Abwehrspielerin ist die Weltmeisterschaft im Sommer 2027 in Brasilien. Aktuell arbeitet die Kapitänin der Nationalmannschaft bereits wieder individuell am Bayern-Campus für ihr Comeback in der Frauen-Bundesliga. Im April hatte sie sich in einem Qualifikationsspiel gegen Österreich schwer an der Schulter verletzt und musste sich Ende Mai einer Operation unterziehen. Die Reha verläuft nach Plan und das Lauftraining wurde bereits wieder aufgenommen.

Schleife verriet den Beziehungsstatus

Abseits des grünen Rasens sorgt nun das Privatleben der Sportlerin für Schlagzeilen. Gwinn und ihr langjähriger Freund, der 28-jährige Constantin Frommann, gehen schon seit einiger Zeit getrennte Wege. Wer bei der Meisterfeier der Bayern-Frauen und -Männer am 18. Mai genau hinsah, konnte auf dem Münchner Rathausbalkon bereits einen versteckten Hinweis entdecken. Im Gegensatz zu den Jahren davor trug Gwinn die Schleife ihres Dirndls auf der linken Seite. Nach bayerischer Tradition ist dies das eindeutige Signal für den Beziehungsstatus "Single".

Statement zur einvernehmlichen Trennung

Auf Nachfrage bestätigte die Fußballerin das Beziehungs-Aus offiziell. Ihr Ex-Partner war, ist und bleibe ein ganz wichtiger Mensch in ihrem Leben. Die gegenseitige Wertschätzung bleibe weiterhin bestehen, auch wenn die Bindung als Paar nicht mehr existiert. Kennengelernt hatten sich die beiden vor etlichen Jahren beim SC Freiburg. Frommann, der seine eigene Karriere als Torhüter verletzungsbedingt frühzeitig beenden musste, arbeitet inzwischen als Torwart-Trainer bei 1860 München. Er ist bereits aus der gemeinsamen Wohnung im Norden von München ausgezogen und hat sämtliche gemeinsame Bilder auf seinem Instagram-Kanal gelöscht.