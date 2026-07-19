David Alaba bekommt eigene Briefmarke der Österreichischen Post

Große Ehre für David Alaba: Der Wiener bekommt von der Österreichischen Post eine eigene Briefmarke gewidmet. Damit setzt der Fußball-Star den Auftakt für eine ganz neue Sammler-Serie.

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Der offizielle Erstausgabetag der neuen Briefmarke ist am kommenden Montag. Zudem findet am Montag von 9 bis 13 Uhr ein offizielles Sonderpostamt im Philatelie-Shop in der Post am Rochus (Rochusplatz 1, 1030 Wien) statt, bei dem Besucher ihre Briefe und Postkarten mit einem eigens gestalteten Sonderstempel versehen lassen können.

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Vorgestellt wurde das Sammlerstück von David Alaba gemeinsam mit Peter Umundum, dem Generaldirektor-Stellvertreter und Vorstand für Paket & Logistik der Österreichischen Post AG.

Alaba post © Österreichische Post

Ehre für David Alaba

Der Fußballer zeigt sich sichtlich gerührt über die Aktion. In seiner Stellungnahme erklärt er: "Österreich ist meine Heimat, mein Land, meine Identität. Eine eigene Sonderbriefmarke zu bekommen, ist für mich ein großes Privileg und eine wirklich riesengroße Ehre. Sie wird bei mir zuhause einen ganz besonderen Platz bekommen." Auch der Post-Vorstand betont den Vorbildcharakter: „Als begeisterter Sportler weiß ich, wie viel Disziplin, Teamgeist und Ausdauer es braucht, um über viele Jahre an der Spitze zu bleiben. David Alaba verkörpert all das und hat den österreichischen Fußball auf den größten Bühnen Europas geprägt. Mit dieser Briefmarke würdigen wir nicht nur einen außergewöhnlichen Sportler, sondern auch ein Vorbild weit über den Fußball hinaus."

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Details zur neuen Briefmarke

Das von Melanie Musegg gestaltete Design des Briefmarkenblocks nimmt visuell Bezug auf das Spielfeld: Grüne Streifen und weiße Linien erinnern an die Strukturen eines Fußballfeldes. Die linke Seite zeigt ein Porträt des Kapitäns mit einer Nominale von 3,50 Euro für die Zusatzleistung Einschreiben. Die rechte Seite präsentiert ihn im Dress der österreichischen Nationalmannschaft. Insgesamt erscheint der Block in einer Auflage von 160.000 Stück. Erhältlich ist er in allen Postfilialen.