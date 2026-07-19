England-Star vor 137-Millionen-Wechsel zu Alonso

In England steht ein historischer Rekord-Transfer bevor.

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Chelsea hat sich mit Morgan Rogers geeinigt. Für eine Wahnsinnssumme wechselt der Star zu Coach Xabi Alonso nach London.

© EPA

Der teuerste Deal dieses Sommers biegt auf die Zielgerade ein. Der Londoner Klub Chelsea hat sich mit dem englischen WM-Fahrer Morgan Rogers mündlich auf einen Wechsel geeinigt. Der obligatorische Medizincheck für den 23-Jährigen ist bereits für Montag angesetzt. Neu-Trainer Xabi Alonso bekommt damit seinen absoluten Wunschspieler.

Rekordsumme für Chelsea-Einkauf

Wie Transfer-Experte David Ornstein von "The Athletic" berichtet, blättern die "Blues" eine echte Rekordsumme hin. Satte 117 Millionen Pfund, was umgerechnet rund 137 Millionen Euro entspricht, sollen an Aston Villa fließen. Damit wird der Offensivmann nicht nur zum teuersten Einkauf in der Geschichte von Chelsea, sondern steigt auch zum teuersten englischen Fußballer aller Zeiten auf. Bisher hielt den internen Klubrekord der Argentinier Enzo Fernández, der im Jänner 2023 für 121 Millionen Euro von Benfica auf die Insel gewechselt war.

Morgan Rogers bindet sich langfristig

Neben der astronomischen Ablöse sind laut dem Bericht auch die Vertragsdetails geklärt. Der 23-Jährige bindet sich gleich für sechs Jahre an seinen neuen Verein, zudem gibt es eine Option auf zwölf weitere Monate. Auch der Londoner Rivale Arsenal hatte starkes Interesse an einer Verpflichtung gezeigt. Am Ende entschied sich der Spieler jedoch für das neue Projekt unter dem 44-jährigen Trainer Xabi Alonso.