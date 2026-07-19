1:0 - Spanien stößt Messi vom Fußball-Thron

Weltmeister Argentinien muss sich Spanien im Final-Krimi von New York mit 1:0 nach Verlängerung geschlagen geben.

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Spanien ist wieder Weltmeister! Ferran Torres schoss La Roja in der 106. Minute zum zweiten WM-Titel nach 2010 und stürzte Lionel Messi und Argentinien vom Thron. Der Joker hämmerte den Ball unter die Latte, wenig später versank Spanien in einem rot-gelben Jubelmeer. Argentiniens Traum von der Titelverteidigung endete dagegen in Unterzahl, ohne einen einzigen Torschuss und mit bitteren Tränen.

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Lamine Yamal hatte den Torschrei schon auf den Lippen – bei den Argentiniern wurden die Augen bereits nach fünf Minuten immer größer. Spaniens Wunderkind entwischte der Abwehr und stand plötzlich alleine vor Emiliano Martínez. Doch der Weltmeister-Keeper blieb Sieger im ersten großen Duell dieses Finals. La Roja setzte sofort nach, riss das Spiel an sich und drängte den Titelverteidiger tief in dessen eigene Hälfte.

Messi blieb im spanischen Abwehrnetz hängen

Vom Zauber Lionel Messis war nichts zu sehen. Spaniens Defensive stellte den 39-Jährigen konsequent zu und ließ ihn nie ins Rollen kommen. Der Kapitän kam bis zur Pause lediglich auf zwölf Ballkontakte. Noch bitterer: Argentinien brachte im gesamten ersten Durchgang keinen einzigen Schuss auf das Tor von Unai Simón zustande. Kurz vor der Pause musste Lionel Scaloni auch noch wechseln. Lisandro Martínez verletzte sich, Nicolás Otamendi kam in der 44. Minute.

Martínez hielt Argentinien mit aller Macht im Finale

Auch nach dem Seitenwechsel spielte fast nur Spanien. Baena prüfte Martínez unmittelbar nach Wiederbeginn (46.), der Keeper ließ einen Schuss von Dani Olmo nach vorne abprallen (64.) und entschärfte wenig später einen Kopfball von Ferran Torres (67.). Spanien schraubte den Druck immer höher, Argentinien bekam kaum noch Luft. Ferran Torres verpasste nach einer Merino-Flanke das mögliche 1:0 nur knapp (87.), Rodri zielte wenig später aus der Distanz darüber (89.).

Dann verlor der Weltmeister auch noch einen Mann. Enzo Fernández räumte Cubarsí in der 90.+3 Minute im Vollsprint ab und sah Gelb-Rot. Trotzdem rettete sich Argentinien in die Verlängerung. Martínez fischte Yamals Freistoß in der 90.+8 Minute aus dem Eck und hielt die Albiceleste vorerst am Leben.

WM-Finale: Spanien gegen Argentinien 1 / 20 © EPA © EPA © APA/AFP/MANDEL NGAN

Spanien belagerte den Weltmeister in der Verlängerung

Die Verlängerung wurde zu einer einzigen Belagerung. Argentinien zog sich mit Mann und Maus zurück, Spanien ließ den Ball kreisen und suchte geduldig die Lücke. Nico Williams scheiterte per Kopf an Martínez (93.), drei Minuten später zappelte der Ball bereits im Netz. Doch der Treffer wurde wegen eines Fouls von Merino an Otamendi aberkannt. Merino setzte danach einen Kopfball hauchdünn vorbei (103.). Argentinien schleppte sich in die letzten 15 Minuten – doch gleich nach dem Seitenwechsel brach der Damm.

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Ferran Torres hämmerte Spanien auf den Fußball-Thron

Pedro Porro flankte vom rechten Strafraumeck an den langen Pfosten. Nico Williams behauptete sich gegen Molina und legte stark zurück. Ferran Torres stand am Fünfer goldrichtig und drosch den Ball in der 106. Minute wuchtig unter die Latte. Martínez war diesmal machtlos, Spaniens Ersatzbank explodierte.

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Argentinien musste nun kommen, doch selbst mit dem Rücken zur Wand blieb Messi auf Tauchstation. Der entthronte Weltmeister fand keinen Weg durch Spaniens Abwehr und beendete dieses Finale ohne einen einzigen Torschuss. La Roja brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. Dann kam der Schlusspfiff – und mit ihm die große Erlösung. Spaniens Spieler stürmten auf den Rasen, begruben Ferran Torres unter sich und feierten den zweiten WM-Titel der Geschichte. Der König des Weltfußballs trägt wieder Rot und Gelb.