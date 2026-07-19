Messi-Tränen zum Abschied: Bitteres Ende einer historischen Ära

Das bittere WM-Aus von Argentinien war wohl auch das allerletzte Spiel von Lionel Messi auf der ganz großen Fußballbühne.

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Es sind Bilder, die nicht nur Fußball-Fans unter die Haut gehen. Argentiniens Ikone Lionel Messi brach nach dem Schlusspfiff in Tränen aus, der große Traum von der Titelverteidigung ist geplatzt. Der 39-jährige Ausnahme-Fußballer muss nach dem WM-Finale 2026 gegen Spanien enttäuscht von der ganz großen Fußball-Bühne abtreten.

Bei der nächsten Endrunde in Spanien, Portugal und Marokko mit Spielen in Argentinien, Paraguay und Uruguay anlässlich des 100-jährigen WM-Jubiläums wäre "La Pulga" bereits 43 Jahre alt.

Ob der achtfache Weltfußballer noch so lange weitermachen wird, ist eher unwahrscheinlich, auch wenn er seinem Fußball-Abschied noch kein offizielles Enddatum gegeben hat.

Ein Titel fehlt Messi

Nach der bitteren Niederlage ist nun auch klar, dass Messi ein Titel in seiner ruhmreichen Karriere verwehrt bleibt. Obwohl er schon 2014 und 2022 zum Spieler des Turniers gekürt wurde, fehlt ihm der Goldene Schuh für den besten WM-Torjäger in seiner Trophäensammlung.

Vor vier Jahren schnappte Kylian Mbappe im Finale der argentinischen Ikone den goldenen Schuh des WM-Torschützenkönigs vor der Nase weg. Auch heuer hatte der Franzose den besseren Torriecher bei der Endrunde. Mit Messi verlässt nun einer der besten Spieler aller Zeiten die große Fußball-Bühne, von dem man noch in Jahren schwärmen wird.

Mit dem Nationalteam gewann er alles, was man gewinnen konnte. Weltmeister 2022, Copa-America-Sieger 2021 und 2024, Olympia-Sieger 2008, hinzu kommen vier Champions-League-Titel, 10 Mal spanischer Meister, zwei Mal französischer Meister und einmal Meister in den USA. Acht Mal wurde er sowohl von der FIFA als auch dem Ballon d'Or zum Weltfußballer des Jahres gewählt. Die Liste seiner Erfolge nimmt kein Ende, hinzu kommen ebenso viele Rekorde, die in die Geschichte eingehen werden.