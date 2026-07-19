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Zu lange eingekauft

57-Jähriger ging mit Messer auf Ehefrau los

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Weil seine Frau angeblich zu lange für den Wochenend-Einkauf weg war, drehte ein Wiener völlig durch.
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Wien. Ein mit 4,2 Promille schwerst betrunkener Mann hat Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr in Wien-Floridsdorf seiner Frau ein Küchenmesser an den Hals gehalten und sie mit dem Umbringen bedroht. Außerdem soll er seiner Partnerin eine Schnittverletzung am Finger zugefügt haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Auslöser des Streits dürfte der starke Alkoholkonsum des Mannes gewesen sein, der sich in diesem Zustand eingebildet hatte, dass seine Frau zu lange für den Wochenend-Einkauf weg war.

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Nach dem Übergriff gelang der Frau die Flucht. Sie alarmierte selbst die Polizei. Beamte der Inspektion Kummergasse fanden den 57-jährigen Österreicher im Haus an. Er befolgte die Anweisungen der Polizisten nicht und musste unter Anwendung von Körperkraft verhaftet werden. Ein an Ort und Stelle durchgeführter Alkotest zeigte die starke Alkoholisierung des Mannes.

Gegen den Tatverdächtigen wird ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

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