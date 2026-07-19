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Festnahme

Bewohnerin erwischte Einbrecher auf frischer Tat

© Getty Images/Westend61
Der Slowake brach auch mehrere Kellerabteile auf, er wurde festgenommen.
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Wien. Unsanft ist eine Frau Samstagfrüh in ihrem Kleingartenhaus in Wien-Simmering aus dem Schlaf gerissen worden: Die 56-Jährige dachte zunächst, Geräusche einer Katze zu hören, als sie plötzlich einen Einbrecher bemerkte. Sie hatte die Eingangstür des Hauses einen Spalt offen gelassen. Der Mann war gerade dabei, Gegenstände des Opfers zu stehlen. Die Bewohnerin flüchtete und alarmierte von einer Nachbarin aus die Polizei, wie die Exekutive am Sonntag mitteilte.

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Diebesgut sichergestellt

Nur unweit des Hauses konnten Polizisten der Inspektion Simmeringer Hauptstraße und Favoritenstraße gegen 6 Uhr früh den mutmaßlichen Täter aufgrund der Personenbeschreibung anhalten und festnehmen. Bei dem Mann stellten die Beamten auch einen E-Scooter, einen Rucksack sowie zwei Taschen mit mutmaßlichem Diebesgut, etwa Bargeld, Schmuck und Elektrogeräte, sicher. Eine Tasche und der Rucksack gehörten der 56-Jährigen.

Im Zuge der Ermittlungen gestand der 35-jährige Slowake den Einbruch in das Kleingartenhaus. Er gab zudem an, in der Umgebung auch mehrere Kellerabteile mit Hilfe eines Bolzenschneiders aufgebrochen zu haben. Nach seiner Vernehmung wurde der 35-Jährige über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.

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