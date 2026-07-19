59 bunte Beete für Meidlinger Hauptstraße

Die Baumscheiben auf der beliebten Einkaufsstraße im 12. Wiener Gemeindebezirk werden vergrößert und begrünt - dabei werden über 500 Quadratmeter entsiegelt.

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Wiens große Entsiegelungs- und Begrünungsoffensive in Meidling geht weiter. Nach Begrünungsprojekten wie der Bonygasse und der Schönbrunner Straße wird nun die Meidlinger Hauptstraße aufgewertet: Die engen Baumscheiben rund um die 63 Platanen in der Meidlinger Hauptstraße werden vergrößert und üppig bepflanzt beziehungsweise zwei davon mit Kleinstpflasterung versehen.

Künftig werden damit 59 bunte Beete die Einkaufsstraße zieren. Um die optimale Versorgung für Bäume und Beete zu sichern, wird eine automatische Bewässerung installiert. Planungsstadträtin Ulli Sima hat gemeinsam mit Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky und Bezirksvorsteher Wilfried Zankl den Startschuss für die Arbeiten gegeben, die im November abgeschlossen sein sollen.

"Wir sind seit einigen Jahren in ganz Wien unterwegs, um in allen Bezirken Straßen und Plätze zu entsiegeln, zu begrünen und klimafit zu machen und so für mehr Lebensqualität in den Grätzeln zu sorgen. Mit den neuen großen bepflanzten Baumscheiben, die automatisch bewässert werden, schaffen wir bessere Bedingungen für die alten Bäume entlang der Meidlinger Hauptstraße, und die bunten Beete werten die zentrale Einkaufsstraße deutlich auf. Über 500 Quadratmeter werden so entsiegelt - ein weiterer Beitrag gegen Hitzeinseln", betont Sima.