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Aktionswoche zum "Tag gegen das Ertrinken"

Taucherin schwimmt unter Wasser auf eine Rettungspuppe im Schwimmbecken zu.
© Samariterbund
Im Rahmen der Aktionswoche zum "Tag gegen das Ertrinken" von 18. bis 26. Juli 2026 finden zahlreiche Aktivitäten für Groß und Klein statt.
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Jede Sekunde kann im Wasser über Leben und Tod entscheiden: Rund um den "Tag gegen das Ertrinken" initiiert die Samariterbund-Wasserrettung von 18. bis 26. Juli eine Aktionswoche mit kostenlosen Mitmach-Angeboten in Wien und weiteren Bundesländern.

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Mit Schaurettungen, Reanimationsübungen und Rettungsschwimm-Techniken wollen die Einsatzkräfte zeigen, wie im Ernstfall richtig gehandelt wird. Besucher können die Übungen selbst ausprobieren und einen Blick auf die Ausrüstung der Wasserrettung werfen. Ziel ist es, mehr Menschen für die Gefahren am Wasser zu sensibilisieren.

In Wien macht die Aktionswoche am 25. Juli im Laaerbergbad, Gänsehäufel und Hietzinger Bad Station. Das Finale steigt am 26. Juli auf der Donauinsel bei der Reichsbrücke. Dort werden Rettungseinsätze vorgeführt, das Einsatzgerät präsentiert und Fahrten mit dem Rettungsboot angeboten. Hintergrund der Initiative sind 28 tödliche Badeunfälle in Österreich seit Jahresbeginn, fünf davon in Wien.

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