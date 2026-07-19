Putin feiert Nordkorea-Soldaten als "Helden"

Kreml-Herrscher Putin: Die "Heldenhaften Taten" der nordkoreanischen Soldaten würden "niemals vergessen" werden.

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Russlands Präsident Wladimir Putin hat Nordkorea für die Unterstützung von Moskaus Krieg in der Ukraine gedankt. Er wolle sich "noch einmal" für die von Pjöngjang erhaltene Unterstützung für Russlands "Spezialoperation" bedanken, sagte Putin am Sonntag bei einem Treffen mit Nordkoreas Außenministerin Choe Son-hui in Moskau laut einem vom Kreml veröffentlichten Video.

Die "heldenhaften Taten" der nordkoreanischen Soldaten würden "niemals vergessen". Sie würden "genauso geehrt wie unsere Landsleute", fügte Putin hinzu. Bei der Gelegenheit pries der Kreml-Chef zudem das gegenseitige Verständnis, das mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un aufgebaut worden sei.

Das russische Außenministerium hatte am Samstag mitgeteilt, dass Choe auf Einladung von Außenminister Sergej Lawrow zu Besuch sei. Die engen Verbündeten Russland und Nordkorea hatten ihre Beziehungen zuletzt weiter verstärkt.

Pjöngjang ist einer der wichtigsten Unterstützer Moskaus bei dessen Krieg gegen die Ukraine und hat Russland tausende Soldaten und Waffen bereitgestellt. Im Gegenzug versorgt Russland das international weitgehend isolierte Nordkorea nach Angaben von Analysten mit Finanzhilfen, Militärtechnologie sowie Lebensmittel- und Energielieferungen.