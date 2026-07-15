Trump bekommt neue Goldmünze

Das Abbild von Donald Trump ziert bald ein weiteres Objekt.

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Sein Finanzminister Scott Bessent hat anlässlich des 250. Geburtstages der USA eine neue "Ein-Dollar-Goldmünze" vorgestellt, auf der ein Porträt des US-Präsidenten zu sehen ist. Sie solle das "verbleibende Erbe der Freiheit" würdigen und ein "Symbol des Patriotismus" sein, teilte Bessent auf X mit.

In dem Beitrag ist ein Muster zu sehen. Die Bundesbehörde US Mint werde mit der Prägung der Münze beginnen, schrieb Bessent weiter – wann genau diese dann zu kaufen ist, war zunächst unklar.

Trumps USA

Seit dem Beginn von Trumps zweiter Amtszeit ist es dem Präsidenten ein besonders wichtiges Anliegen, sein Abbild in der öffentlichen Wahrnehmung zu verfestigen. Bereits zu Beginn des Monats hatte Bessent ein von Trump hochgeladenes Muster einer 100-Dollar-Note auf X geteilt, auf der die Unterschriften des Präsidenten und von ihm selbst abgedruckt sind.

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Beispiele für Projekte, Orte und Gebäude mit Trumps Namen gibt es zuhauf. Zuletzt wurde der Flughafen der Stadt Palm Beach im US-Bundesstaat Florida offiziell in "President Donald J. Trump International Airport" umbenannt, das entsprechende Airport-Kürzel von PBI (Palm Beach International Airport) in DJT - die Initialen des Präsidenten.

In den USA ist es üblich, dass Flughäfen und andere Orte nach ehemaligen Präsidenten benannt werden können. Unüblich ist hingegen, dass Gebäude bereits umbenannt werden, während der Präsident noch lebt. Experten sehen im Vorgehen Trumps Parallelen zum Verhalten von Autokraten.