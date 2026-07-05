Genialer Bewegungshack: So bleibt Ihr Gehirn fit

Geistige Leistungsfähigkeit beginnt in den Beinen. Wie Sie mit überraschenden Bewegungs-Hacks Ihre grauen Zellen völlig neu verdrahten.

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Wer fit bleiben will, geht joggen oder ins Fitnessstudio. Doch was tun wir eigentlich für unser Gehirn? Genau wie unsere Muskeln braucht auch unsere Schaltzentrale im Kopf regelmäßig neue Reize, um nicht einzurosten. Das Prinzip ist einfach: Wenn wir das Gehirn mit ungewohnten, komplexen Bewegungsmustern aus seiner Komfortzone locken, entstehen neue Nervenverbindungen.

Fitness für die grauen Zellen

Das "10-Minuten-Gehirntraining" von Matthias Nowak und Dr. Frieder Beck zeigt, wie das mit nur zehn Minuten Aufwand am Tag gelingt. Das Geheimnis liegt in einer strikten Lernstruktur aus vier Grundübungen und jeweils zwölf Varianten, die sich vom Einsteiger- bis zum Profi-Level steigern. Um den maximalen Erfolg zu erzielen, ist die richtige Reihenfolge entscheidend. Man trainiert nicht eine Übung am Stück durch, sondern arbeitet sich blockweise voran: Zuerst absolviert man von allen vier Übungen die Einsteiger-Varianten, danach folgt der Block für Fortgeschrittene und am Ende die Profi-Phasen. Erst wenn eine Variante fehlerfrei sitzt, wird zur nächsten gewechselt.

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Richtig starten

Für den perfekten Start in dieses mentale Fitnessprogramm gilt in den ersten sechs Wochen: Bitte täglich trainieren! Nur so wird das Gehirn effektiv wachgerüttelt. Nach dieser initialen Phase reicht es völlig aus, jeden zweiten Tag zu üben. Das Beste daran ist das strikte Zeitlimit: Die reine Übungszeit beträgt exakt zehn Minuten. Länger als zehn Minuten zu trainieren ist jedoch weder nötig noch ratsam. Sollte eine Variante innerhalb dieser Zeit nicht perfekt gelingen, wird das Training trotzdem rigoros beendet. Das frustriert nicht, sondern spornt an – und das Gehirn hat in dieser Zeit ohnehin schon die nötige Schwerstarbeit geleistet.

Selbsttest: So geht's

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Sind Sie bereit für den Selbsttest? Hier sind die vier Grundübungen in ihrer jeweils ersten Variante für den perfekten Einstieg.

VIVA STEP

Kehren Sie nach jedem Schritt in die Ausgangsposition zurück:

RECHTER FUSS: Nach vorn setzen und zurück. LINKER FUSS: Nach außen (zur Seite) setzen und zurück. RECHTER FUSS: Nach hinten setzen und zurück. LINKER FUSS: Ohne Unterbrechung nach vorn setzen und zurück. RECHTER FUSS: Nach außen (zur Seite) setzen und zurück. LINKER FUSS: Nach hinten setzen und zurück.

SWITCH STEP

SO GEHT‘S

RECHTS VOR: Einen Schritt mit rechts nach vorn machen. Der linke Fuß bleibt dabei ein wenig über dem Boden. ZWEI SCHRITTE ZURÜCK: Mit links sofort einen Schritt nach hinten machen, gefolgt von einem weiteren Schritt mit rechts nach hinten (insgesamt 2 Schritte zurück). DREI SCHRITTE VOR: Nun im Wechsel mit links, rechts, links drei Schritte nach vorn machen. RECHTS ZURÜCK: Jetzt mit umgekehrten Vorzeichen: Einen Schritt mit rechts nach hinten machen. Der linke Fuß bleibt wieder ein wenig über dem Boden. ZWEI SCHRITTE VOR: Im Wechsel mit links, rechts zwei Schritte nach vorn machen. DREI SCHRITTE ZURÜCK: Zum Schluss mit links, rechts, links drei Schritte nach hinten machen.

SAMIR MOVE

SO GEHT‘S

SCHRITTE VOR: Zuerst mit dem rechten, dann mit dem linken Fuß einen kleinen Schritt nach vorn machen, sodass beide Füße wieder auf gleicher Höhe nebeneinanderstehen. AUSFALLSCHRITT RECHTS: Den rechten Fuß mit einem kleinen Ausfallschritt zur Seite bewegen und mit dem linken Fuß einen kleinen Schritt nach vorn machen. ABSCHLUSS VOR: Mit dem rechten Fuß wieder einen kleinen Schritt nach vorn machen, sodass beide Füße nebeneinanderstehen. Danach mit links in einen kleinen Ausfallschritt gehen. SCHRITTE ZURÜCK: Das Prinzip umkehren und rückwärtsgehen: Zuerst mit dem rechten, dann mit dem linken Fuß einen kleinen Schritt nach hinten machen (Füße stehen nebeneinander). Ausfallschritt rechts: Mit dem rechten Fuß einen kleinen Ausfallschritt zur Seite machen, dann mit dem linken Fuß einen kleinen Schritt nach hinten setzen. ABSCHLUSS ZURÜCK: Mit dem rechten Fuß nach hinten gehen, sodass beide Füße auf gleicher Höhe stehen. Zum Schluss folgt wieder ein kleiner Ausfallschritt nach links.

HAJÜ MOVE

SO GEHT‘S