SuperCycle expandiert: Beliebtes Boutique-Cycling kommt bald in weitere Städte

Indoorcycling boomt – und bald könnten auch außerhalb Wiens mehr Menschen auf den Beat steigen. SuperCycle, Wiens bekanntes Boutique-Cycling-Konzept, startet ein Franchisemodell und will damit österreichweit wachsen. Für Fitness-Fans bedeutet das: Mehr Standorte, mehr Kurse und ein neues Trainingsangebot in den Landeshauptstädten.

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Wer in Wien gerne schwitzend und tanzend auf die Pedale tritt, kennt SuperCycle vermutlich bereits. Das Indoorcycling-Konzept hat sich in den vergangenen Jahren zu einer fixen Adresse für alle entwickelt, die beim Sport nicht nur Kalorien verbrennen, sondern auch Energie, Musik und Community erleben wollen. Nun soll das Erfolgsmodell über Wien hinaus wachsen.

Nach fast zehn Jahren Aufbau öffnen die Gründerinnen Rhana Loudon und Olivia Hromatka ihr Konzept erstmals für Franchisepartner. Die ersten neuen Studios sollen in Österreichs Landeshauptstädten entstehen. Danach ist auch eine internationale Expansion geplant.

SuperCycle Gründerinnen Rhana Loudon und Olivia Hromatka © SuperCycle GmbH / Atelier Égalité

SuperCycle zählt zu den beliebtesten Workouts in Wien

SuperCycle unterscheidet sich bewusst vom klassischen Fitnessstudio. Statt Gerätefläche, Spiegelvergleich und Einzeltraining steht hier ein gemeinsames Erlebnis im Mittelpunkt. Die Kurse sind HIIT-basiert, choreografiert und komplett auf Musik abgestimmt. Trainiert wird auf Indoor-Bikes, begleitet von Beats, Lichtstimmung und motivierenden Trainern.

Das Prinzip: intensiv, schweißtreibend, aber gleichzeitig niedrigschwellig. Es gibt keine Bildschirme, keinen Leistungsvergleich und keinen Wettbewerb. Jede fährt im eigenen Tempo – egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene.

Aktuell betreibt SuperCycle fünf Studios in Wien, bietet über 165 Kurse pro Woche an und zählt mehr als 73.000 Kundenkonten. Neben klassischen Cycling-Klassen gibt es auch Formate wie Soft-, Sculpt- und Music-Rides.

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Indoorcycling boomt

Boutique-Fitness ist längst mehr als nur ein Trend. Viele Menschen suchen heute nach Trainingsformen, die nicht nur effektiv sind, sondern sich auch nach Erlebnis anfühlen. Gerade Indoorcycling erfüllt diesen Wunsch: Es verbindet Ausdauertraining, Musik, Gruppendynamik und eine klare Struktur.

Der große Vorteil für Fitness-Fans: Man muss sich nicht selbst einen Trainingsplan überlegen. Der Kurs gibt Tempo, Dauer und Intensität vor, während die Musik zusätzlich motiviert. Wer sich schwer zum Sport aufraffen kann, profitiert oft genau von diesem Gruppengefühl.

Besonders beliebt ist Indoorcycling auch, weil es wetterunabhängig ist. Im Winter, bei Regen oder in stressigen Arbeitswochen lässt sich das Training fix einplanen – ohne Outdoor-Strecke, ohne Equipment und ohne komplizierte Vorbereitung.

Größere Cycling-Community in Österreich

Mit dem neuen Franchisemodell will SuperCycle das Wiener Konzept nun in weitere Städte bringen. Gesucht werden dafür Unternehmer, die vor Ort ein Studio aufbauen und eine lokale Community schaffen wollen. Für Kunden bedeutet das vor allem: Die Chance steigt, dass das Boutique-Cycling-Angebot bald auch außerhalb Wiens verfügbar wird.

"Wir haben SuperCycle aus eigener Kraft und mit eigenen Mitteln aufgebaut, dafür mit ganz viel Leidenschaft und einer unglaublichen Community. Jetzt möchten wir dieses Lebensgefühl in neue Städte bringen", erklärt Gründerin Rhana Loudon.

Auch Mitgründerin Olivia Hromatka betont, dass neue Standorte nicht bei null starten sollen. Partner erhalten Unterstützung bei Standortsuche, Ausbildung, Marketing und laufendem Betrieb.

Für Fitness-Fans könnte die Expansion also vor allem eines bedeuten: Mehr Möglichkeiten, Indoorcycling als motivierendes Ganzkörper- und Ausdauertraining in den Alltag zu integrieren – und das bald nicht mehr nur in Wien.