Altia by Urrechu im Meliá Vienna – Fine Dining mit mediterraner Finesse über den Dächern Wiens

220 Meter über Wien trifft im neu designten Restaurant Altia by Urrechu mediterrane Küche auf baskische Leidenschaft. Im 57. Stock des Meliá Vienna erleben Gäste kreative Gourmetkunst, exklusive Weine und atemberaubende Aussicht in elegantem Ambiente.

Wo Geschmack und Aussicht verschmelzen: 220 Meter über Wien vereint das neu designte Restaurant Altia by Urrechu im höchsten Hotel Österreichs im 57. Stock des Meliã Vienna kulinarische Finesse, mediterrane Lebensfreude und ein Panorama, das jeden Abend unvergesslich macht.

NENI-Chefin Haya Molcho lud in ihre Küche





Jamie Oliver: Gesunde Rezepte ohne viel Aufwand





Köstlich und einfach: Knusprige Streuselkuchen-Rezepte