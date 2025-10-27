Jamie Oliver: Gesunde Rezepte ohne viel Aufwand

Gesund essen à la Jamie Oliver: Der Spitzenkoch liefert ein Sammelsurium an gesunden Rezepten.

In seinem neuesten Kochbuch setzt Jamie Oliver auf Gerichte, die Energie spenden, sättigen, revitalisieren und obendrein auch noch großartig schmecken. COOKING hat durch das Buch geschmökert und die Kichererbsen-Arrabbiata direkt nachgekocht!

Kichererbsen-Arrabbiata

Jamie Oliver Enterprises Limited (2025, Eat Yourself Healthy), Rezeptfotos: © David Loftus

Zutaten für 1 Person

1 Knoblauchzehe

1 frische rote Chili

200 g passierte Paradeiser

½ Dose Kichererbsen (à 400 g)

125 g frische Lasagneblätter (oder getrocknete, bereits in Wasser vorgegart)

30 g Rucola

20 g Parmesan

Zubereitung * 13 MIN

Den Wasserkocher füllen und einschalten. In einer Pfanne (Ø 28cm) ½ EL Olivenöl bei mittlerer bis hoher Temperatur erhitzen. Den Knoblauch schälen und in feine Scheiben schneiden, die Chili in Ringe schneiden, ein wenig für die Garnitur zurücklegen. Knoblauch und Chili in der Pfanne goldgelb anschwitzen. Die passierten Paradeiser sowie die Kichererbsen mit der Hälfte ihrer Flüssigkeit dazugeben und 2 Minuten köcheln lassen. Ab und zu umrühren und inzwischen die Lasagneblätter in 2 cm breite Streifen schneiden. Den größten Teil des Rucola grob hacken, einige Blätter zurücklegen. Den gehackten Rucola und die Pasta in der Pfanne verteilen und etwa 300ml kochendes Wasser zugießen – die Pasta sollte bedeckt sein. Die Mischung 4 Minuten köcheln lassen, bis die Pasta das meiste Wasser aufgenommen hat und die Sauce dicklich wird. Regelmäßig umrühren. Den Herd ausschalten und die Pasta sorgfältig abschmecken. Die Pasta mit restlichem Rucola und Chili bestreuen und den Parmesan darüberreiben. Nach Belieben mit 1 Spritzer nativem Olivenöl extra abrunden.

Eat yourself healthy - Rezepte für ein neues Lebensgefühl - DK Verlag/33,50 Euro