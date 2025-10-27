Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Cooking
Cooking
Startseite Backen & Desserts Fisch & Fleisch Gourmet News International Lokaltipps Österreich Stars Cooking Veggie & Vegan Drinks
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Cooking
E-Paper Cooking
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Cooking
  3. Stars Cooking
Jamie Oliver

Gesunde Küche

Jamie Oliver: Gesunde Rezepte ohne viel Aufwand

27.10.25, 10:23
Teilen

Gesund essen à la Jamie Oliver: Der Spitzenkoch liefert ein Sammelsurium an gesunden Rezepten.

In seinem neuesten Kochbuch setzt Jamie Oliver auf Gerichte, die Energie spenden, sättigen, revitalisieren und obendrein auch noch großartig schmecken. COOKING hat durch das Buch geschmökert und die Kichererbsen-Arrabbiata direkt nachgekocht!  

Kichererbsen-Arrabbiata

Kichererbsen-Arrabiata
Jamie Oliver Enterprises Limited (2025, Eat Yourself Healthy), Rezeptfotos: © David Loftus

Zutaten für 1 Person

  • 1 Knoblauchzehe
  • 1 frische rote Chili
  • 200 g passierte Paradeiser
  • ½ Dose Kichererbsen (à 400 g)
  • 125 g frische Lasagneblätter (oder getrocknete, bereits in Wasser vorgegart)
  • 30 g Rucola
  • 20 g Parmesan

Zubereitung * 13 MIN

  1. Den Wasserkocher füllen und einschalten. In einer Pfanne (Ø 28cm) ½ EL Olivenöl bei mittlerer bis hoher Temperatur erhitzen. Den Knoblauch schälen und in feine Scheiben schneiden, die Chili in Ringe schneiden, ein wenig für die Garnitur zurücklegen. Knoblauch und Chili in der Pfanne goldgelb anschwitzen.
  2. Die passierten Paradeiser sowie die Kichererbsen mit der Hälfte ihrer Flüssigkeit dazugeben und 2 Minuten köcheln lassen. Ab und zu umrühren und inzwischen die Lasagneblätter in 2 cm breite Streifen schneiden. Den größten Teil des Rucola grob hacken, einige Blätter zurücklegen.
  3. Den gehackten Rucola und die Pasta in der Pfanne verteilen und etwa 300ml kochendes Wasser zugießen – die Pasta sollte bedeckt sein. Die Mischung 4 Minuten köcheln lassen, bis die Pasta das meiste Wasser aufgenommen hat und die Sauce dicklich wird. Regelmäßig umrühren. Den Herd ausschalten und die Pasta sorgfältig abschmecken.
  4. Die Pasta mit restlichem Rucola und Chili bestreuen und den Parmesan darüberreiben. Nach Belieben mit 1 Spritzer nativem Olivenöl extra abrunden. 

Jamie Oliver: Gesunde Rezepte ohne viel Aufwand
© oe24

Eat yourself healthy - Rezepte für ein neues Lebensgefühl - DK Verlag/33,50 Euro

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden