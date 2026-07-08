Boeing 737 spurlos verschwunden

Vor der Küste Pakistans wird eine Frachtmaschine mit fünf Besatzungsmitgliedern vermisst.

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Vor der pakistanischen Küste läuft eine groß angelegte Suchaktion nach einer vermissten Boeing 737. Das Frachtflugzeug der Fluggesellschaft K2 Airways war am Dienstagabend auf dem Weg von Schardscha in den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Karachi, als der Kontakt plötzlich abriss. An Bord befanden sich fünf Crewmitglieder.

Nach Angaben der pakistanischen Luftfahrtbehörden meldete die Besatzung kurz vor dem Verschwinden technische Probleme mit dem Navigationssystem. Wenige Minuten später registrierten die Radarsysteme einen drastischen Höhenverlust und eine unerwartete Kursänderung. Anschließend verschwand die Maschine vollständig von den Bildschirmen der Flugsicherung. Der letzte bekannte Standort lag über dem Arabischen Meer, mehrere Hundert Kilometer westlich von Karachi.

Flieger abgestürzt?

Die Behörden gehen derzeit der Möglichkeit nach, dass das Flugzeug ins Meer gestürzt sein könnte. Eine offizielle Bestätigung dafür steht allerdings noch aus. Marineeinheiten und Rettungskräfte durchsuchen das Seegebiet, um Hinweise auf die vermisste Maschine oder mögliche Überlebende zu finden.

Auch die Daten des Flugverfolgungsdienstes Flightradar24 lassen auf einen schweren Zwischenfall schließen. Demnach verlor die Boeing unmittelbar vor dem Abbruch des Signals innerhalb kürzester Zeit massiv an Höhe – ein Hinweis auf eine akute Notsituation.

Die Ursache des Vorfalls ist bislang völlig unklar. Ob tatsächlich ein technischer Defekt zum Unglück führte oder andere Faktoren eine Rolle spielten, sollen die laufenden Ermittlungen klären.

Bei der vermissten Maschine handelt es sich um eine Boeing 737 mit langer Einsatzgeschichte. Das Flugzeug wurde Ende der 1990er-Jahre zunächst als Passagiermaschine genutzt und später zu einem Frachter umgebaut. Nach Einsätzen für mehrere internationale Fluggesellschaften wurde es 2024 von K2 Airways übernommen.