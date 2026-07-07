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Eskalation in Nahost

USA greifen erneut Iran an

Donald Trump
© Getty Images
Die USA haben entgegen der Waffenruhe Angriffe gegen den Iran gestartet. Das US-Militär reagiert damit auf Attacken gegen drei Tanker in der Straße von Hormuz.
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Das U.S. Central Command bestätigte den Beginn der Militäroperation über den Kurznachrichtendienst "X". Das US-Militär führt demnach eine Reihe "starker Schläge gegen den Iran" aus. Hintergrund für diesen Schritt sind Vorwürfe, wonach der Iran gezielt Tanker in der Straße von Hormuz angegriffen haben soll.

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