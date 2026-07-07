Biden jetzt bald auf OnlyFans?

Der US-Präsidentensohn Hunter Biden sorgt mit einem bizarren Auftritt in einem Podcast für Aufsehen: Er scherzte ganz offen über die Eröffnung eines OnlyFans-Accounts.

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Hunter Biden war zu Gast im Podcast "Friends Keep Secrets" bei Benny Blanco, Lil Dicky und Kristin Batalucco. Dort sprach er eigentlich über seine Pläne für die Zukunft und erklärte, dass er derzeit an Gedichten und Essays arbeitet. Nachdem die Gastgeber jedoch wiederholt sein Aussehen und seinen Stil lobten, nahm das Gespräch eine unerwartete Wendung. Der bizarre Auftritt sorgt für ungläubige Blicke im Netz.

Witze über alte Nacktfotos

Durch die vielen Komplimente fing Hunter Biden an zu grübeln, ob das ein versteckter Vorschlag sein solle, einen OnlyFans-Account zu starten. Er witzelte sogar, er könne sein "altes Material" für zukünftige Abonnenten abstauben. Dies war eine eindeutige, scherzhafte Anspielung auf das berüchtigte Lecken seiner persönlichen Nacktfotos im Jahr 2020. Die Moderatoren bremsten ihn zwar schnell aus und erklärten, sie hätten eigentlich an professionelles Modeln gedacht. Sie fügten aber direkt hinzu, dass ein OnlyFans-Account kein schlechter Zahltag wäre.

Mehr Auftritte im Mainstream

Hunter Biden © CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

In der Runde wurde in diesem Zusammenhang auch Shannon Elizabeths jüngster Wechsel auf die Plattform erwähnt. Hunter Biden zeigt sich im Jahr 2026 immer öfter in der breiten Öffentlichkeit. Vor Kurzem saß er bereits im Podcast von Gavin Newsom. Dort gab er an, dass er bereit wäre, als Vizepräsident auf einem potenziellen Präsidentschaftsticket von Newsom zu kandidieren. Nun hat er seiner Liste ein weiteres denkwürdiges Interview hinzugefügt, selbst wenn dieses nur einen rein hypothetischen Businessplan enthielt. Ob er den Schritt auf die Plattform am Ende wirklich wagt, bleibt abzuwarten. Generell scheint er aber zu glauben, schon jetzt genug fertigen Inhalt auf der Bank zu haben.