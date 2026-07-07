Die schönsten europäischen Inseln im Überblick

Für viele Österreicher ist ein Inselurlaub in Europa das absolute Highlight. Eine neue Studie enthüllt jetzt, welche Destinationen mit bestem Wetter, Essen und grüner Natur am meisten punkten.

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Wenn die Koffer in Österreich gepackt werden, fällt die Wahl bei den zahlreichen Insel-Zielen in Europa oft schwer. Der Reiseveranstalter "Saga Holidays" hat für Menschen über 50 eine aktuelle Studie durchgeführt, um die Entscheidung für den Urlaub 2026 zu erleichtern. Dabei wurden insgesamt 80 Inselziele anhand von drei entscheidenden Faktoren analysiert. Für das finale Gesamtranking wurden Grünflächen mit 45 Prozent gewichtet, das Wetter mit 35 Prozent und das Angebot an Essen und Getränken mit 20 Prozent. Die Ergebnisse bringen eindeutige Favoriten hervor.

Spitzenreiter bei den europäischen Inseln

Im Gesamtranking sichern sich Spanien und Kroatien gleich neun der zehn begehrten Spitzenplätze. Den Thron erobert Teneriffa. Die größte der Kanarischen Inseln erzielt 95 von 100 möglichen Punkten, was laut "Saga Holidays" an einer starken Mischung aus beeindruckender Naturkulisse, frischen Produkten und einem "fantastischen Sonnenschein" liegt. Dicht dahinter folgt La Palma mit 94 Punkten. Die "Isla Bonita" gilt als UNESCO-Biosphärenreservat und spiegelt durch ihre reiche Naturlandschaft den eigenen Fokus auf nachhaltige Entwicklung wider.

La Palma punktet mit einer reichen Naturlandschaft. © Van Marty_Visit La Palma.

Platz drei sichert sich das portugiesische Madeira (93 Punkte), wo der jahrtausendealte Lorbeerwald Laurissilva – ein UNESCO-Weltnaturerbe – zu finden ist. Die kroatischen Adria-Inseln Korčula (92 Punkte) und Mljet (90 Punkte) runden als Paradiese für Aktivreisende die Top fünf ab. Auf den weiteren Rängen landen Mallorca, Lošinj, Brač, Gran Canaria und La Gomera.

Die Top Ten der besten europäischen Inseln für einen Urlaub 2026:

Teneriffa, Kanarische Inseln (Spanien): 95/100 La Palma, Kanarische Inseln (Spanien): 94/100 Madeira (Portugal): 93/100 Korčula, Dalmatinische Inseln (Kroatien): 92/100 Mljet, Dalmatinische Inseln (Kroatien): 90/100 Mallorca, Balearische Inseln (Spanien): 89/100 Lošinj, Kvarner-Inseln (Kroatien): 88/100 Brač, Dalmatinische Inseln (Kroatien): 87/100 Gran Canaria, Kanarische Inseln (Spanien): 86/100 La Gomera, Kanarische Inseln (Spanien): 85/100

Sonne satt und köstliches Essen

Geht es rein um den Aspekt Wetter, geben die Kanarischen Inseln den Ton an. Sie bieten ein ganzjährig mildes Klima und werden in den Studiendaten wegen ihrer gestiegenen Beliebtheit als ideale Allrounder bezeichnet. Teneriffa, La Gomera mit seinen schwarzen Sandstränden und Gran Canaria sichern sich hier die Stockerlplätze für den meisten Sonnenschein.

Die besten Inseln für Sonnenschein:

Teneriffa (Spanien): 88/100 La Gomera (Spanien): 86/100 Gran Canaria (Spanien): 85/100

Für Feinschmecker führt der Weg hingegen nach Italien: Capri gewinnt die kulinarische Kategorie mit regionalen Spezialitäten wie Inselsalat Caprese und Ravioli Caprese. Diese Pasta wird klassisch mit Caciotta, Parmesan, Majoran und einer leichten Tomatensauce serviert. Auf den Plätzen zwei und drei folgen in dieser Kategorie Sardinien und das griechische Santorin.

Die besten Inseln für Kulinarik:

Capri (Italien): 75/100 Sardinien (Italien): 66/100 Santorin (Griechenland): 65/100

Video zum Thema Jesolo streicht 20.000 Strand-Plätze © oe24

Kroatien dominiert bei grüner Natur

Wer auf seiner Reise vor allem unberührte, grüne Landschaften sucht, wird am ehesten in Kroatien fündig. Die kroatische Insel Mljet, die den passenden Spitznamen "Grüne Insel" trägt, holt sich hier den ersten Platz. Da sie im Vergleich zu Zielen wie Dubrovnik oder Split noch relativ wenig im Fokus steht, wird sie als hervorragende Ergänzung für den Kroatienurlaub eingestuft.

Die kroatische Insel Mljet. © Ivo Biocina

Die besten Inseln für Grün und Natur:

Mljet (Kroatien): 86/100 Madeira (Portugal): 85/100 Korčula (Kroatien): 83/100

Madeira sichert sich in dieser Rubrik Rang zwei, knapp vor der kroatischen Insel Korčula auf Platz drei. Am Ende bietet das vielseitige Ranking für jeden Reisegeschmack die passende europäische Destination.