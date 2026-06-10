Therme Wien: Erfrischung, Entspannung und Genuss

Der Sommer in der Therme Wien steht heuer im Zeichen von ganz besonderen Wohlfühlmomenten unter freiem Himmel.

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Mit vielfältigen Sommerangeboten positioniert sich die Therme Wien auch heuer wieder als Wellness-Hotspot der Stadt. Sonnenanbeterinnen und -Anbeter sowie Wasserratten jeden Alters erwartet ein abwechslungsreicher Sommer mit viel Platz für Erholung, einem angenehm kühlen Sportbecken, komfortablen Liegeflächen und kulinarischen Highlights. Pünktlich zur warmen Jahreszeit profitieren Gäste von Juni bis August wieder vom attraktiven Sommertarif.

Wellness-Hotspot der Hauptstadt

Zudem stehen auch heuer wieder eigene Sommer-Online-Tickets zur Verfügung. Schnell sein ist gefragt, denn mit diesen kann man noch günstigere Schnäppchen ergattern, inklusive garantiertem und bevorzugtem Eintritt auch an besonders stark frequentierten Tagen.

Neue Sommer-Lounge direkt beim Cocktail-Van

Chillen am Pool. © Vamed

Mit der neuen Sommer-Lounge entsteht zwischen Thermalbecken 2 und Solebecken ein zusätzlicher Lieblingsplatz für alle, die sommerliche Atmosphäre und entspannte Stunden im Außenbereich genießen möchten. Für Erfrischung sorgen Cocktails und Sommer-Drinks aus dem hauseigenen Cocktail-Van. Neue, besonders komfortable Lounge-Möbel – von gemütlichen Sesseln bis hin zu großzügigen Bänken – laden zum entspannten Zurücklehnen und Genießen unter freiem Himmel ein.

"Summer Vibes by Therme Wien" jeden Donnerstag im Juli und August

Nach dem Erfolg der vergangenen Jahre kehren die beliebten "Summer Vibes" auch heuer wieder in die Therme Wien zurück und verwandeln die neue Sommer-Lounge jeden Donnerstag im Juli und August in eine entspannte After-Work-Location mit besonderem Urlaubsflair.

Jeweils ab 16 Uhr sorgt ein Live-DJ (nur bei Schönwetter) mit Chill-out- und Lounge-Sounds für sommerliche Beachclub-Stimmung und lädt dazu ein, den Tag entspannt ausklingen zu lassen. Ergänzt wird das Programm durch eine Happy Hour am Cocktail-Van von 18 bis 20 Uhr, bei der alle Cocktails um 7,90 Euro erhältlich sind. Neu in diesem Jahr ist außerdem das attraktive "Summer-Vibes-Ticket": Alle Gäste genießen den Eintritt zu den "Summer Vibes by Therme Wien" ab 16 Uhr um nur 25 Euro statt regulär 33 Euro und damit nochmals günstiger als zum bereits vergünstigten Sommertarif.

Für alle Yoga-Freunde: Exklusives Yoga Day Retreat in der Therme Wien

Ein weiteres Sommer-Highlight erwartet alle Erholungssuchenden am 10. Juli 2026: In Kooperation mit Doktor Yoga findet erstmals ein exklusives Yoga Day Retreat in der Therme Wien statt. Das Angebot inkludiert alle Leistungen des Relax! Tagesurlaubes sowie eine 90-minütige Yoga-Einheit im Garten der Inspiration inkl. Leih-Yogamatte, eine 45-minütige Meditations-Einheit im Stein der Ruhe und einen Spezial-Sauna-Aufguss in der gemischten Sauna. Rasche Buchung wird empfohlen, denn für dieses exklusive Retreat ist die Anzahl der Plätze begrenzt.