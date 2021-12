Die Omikron-Welle hat die ersten europäischen Staaten schon erfasst. Das sind derzeit die Hotspots.

Die hoch ansteckende Omikron-Variante des Coronavirus breitet sich in Europa atemberaubend schnell aus und droht mancherorts die Gesundheitsversorgung zu überlasten.



In England und in Irland ist die neue Variante bereits dominant und macht mehr als die Hälfte der neuen Fälle aus. Doch auch in Dänemark und Norwegen führt Omikron zu neuen Rekord-Zahlen.



Wo die Zahlen bereits durch die Decke gehen, lesen Sie mit oe24plus.